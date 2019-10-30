【修例風波聆訊】少年涉藏鐳射筆案　專家：短距離射0.25秒能傷眼

少年被指於9月21日在屯門遊行前非法藏有鐳射筆、改裝長傘等，亦是修例事後以來首宗刑事審訊，案件今午（30日）在西九龍裁判法院少年庭續審。控方專家證人指，如在36米內以涉案鐳射筆直射眼睛0.25秒，可造成傷害。辯方指出，檢測結果是以固定的鐳射筆計算出來，但人手持筆並不穩定；如照射角度偏差1度，光線亦會偏離目標。蘇官裁定表證成立，被告不自辯亦不傳召證人。辯方將於周五作結案陳詞。

案發時仍未足16歲的被告，在9.21的屯門遊行前被捕。(資料圖片)

被告案發時年僅15歲，被捕後不久才滿16歲。控他一項管有適合作非法用途的工具，及一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，指他於9月21日在屯門站公共交通交匯處附近，藏可發綠色鐳射光的鐳射筆，及經改裝的雨傘及經改裝的行山杖。

36米內直射可傷眼

現於廉署任職技術服務組的電子工程師郭漢文，以專家證人身份為本案作供。他曾替警方檢驗涉案鐳射筆及電池，以評估安全性，並透露就此案購置了新的儀器。他指，該鐳射筆的最大功率為52毫瓦(mW)，如在36米內直射眼睛0.25秒，可造成傷害。按國際電工委員會(IEC)的標準，涉案鐳射筆屬3B級，僅次於最高的第4級。郭亦認為，涉案電池的伏特非常見。

偏離1度遠離目標0.62米

辯方謂，郭檢測時會固定鐳射筆射，詢問若光源照射角度偏差1度，會有何結果。郭即場計算，假設以鐳射筆照向相距36米的目標，如照射角度偏離1度，光線的落點便會遠離目標0.62米。至於以該鐳射筆能否燃點木塊或金屬，郭就認為能量不足。他同意一般市民購買鐳射筆時未必知悉貨物有無超過某些標準。

警長李漢榮(譯音)亦有份截查涉案被告。(林樂兒攝)

刑偵人員拍下截查過程

控方亦有傳召警長李漢榮（譯音）作供，他當日以防暴警身份執勤，其下屬曾用鵬（譯音）截查拘捕被告時他亦一同處理。李指，刑偵人員到場後拍攝調查過程。庭上播出錄影，片中可見地上攤出一堆物品，被告被持盾的防暴警圍住，李警長大聲問被告姓名、頭盔索帶的用途、為何要戴口罩等。

控方指未能聽清片中對話，而謄本亦無完整的記載，請警長憶述補充。代表被告的資深大律師彭耀鴻表示反對，質疑控方臨時「加新料」，有一個多月的準備時間也未有為警長錄口供。署理總裁判官蘇惠德考慮後，認為雖然時間緊迫，但在個多月中錄取一份口供並非不可行，遂不准許控方就此提問。

辯方質疑警方無作警誡

控方指片中不見他作出警誡，詢問原因。李回答：「純粹做一個調查工作嚟啫。」辯方盤問時指李加入警隊30年，熟悉程序，並問拘捕時是否會作警誡。李表示防暴警只負責拘捕，被捕者會交予刑偵人員警誡。辯方續指，錄影中防暴警及刑偵人員皆不曾警誡被告，李則堅稱做法「好公平」。李供稱，有同僚負責查閱被告的身份證，他不知被告年齡。

辯方指被告當時沒有被警誡，亦無家長陪同，反對將上述錄影呈堂。蘇官考慮後認為被告是自願作供，信納該片及謄本為證物。

案件編號：TMCC700019/2019