【修例風波聆訊】少年涉藏非法用品案　警員開傘檢查跌出行山杖

有團體發起9月21日「光復屯門公園」遊行，當時仍未滿16歲的少年，當日遊行前被發現疑藏有改裝長傘等物品，被控一項管有適合作非法用途的工具罪，及一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，他否認控罪，案件今（30日）於西九龍裁判法院少年法庭開審，亦是反修例運動以來的案件中，第一宗正式的審訊。 控方傳召曾截查被告的防暴警員作供，他稱檢查被告的長傘時，發現有拆掉手柄的行山竹跌出，他承認當時未有警誡被告，並解釋稱防暴與刑偵組有分工，被拘捕人士會交刑偵組處理。

防暴警曾用鵬(譯音)稱查被告的傘時，發現有行山竹跌出來。(林樂兒攝)

刪掉控罪中管有酸性氣味液體字句

被告案發時年僅15歲，被捕後不久才滿16歲，控方引用《簡易程序治罪條例》起訴他一項管有適合作非法用途的工具罪，指他於9月21日在屯門站公共交通交匯處附近，管有適合作非法用途的工具，即一支可發出綠色鐳射光的鐳射筆，意圖將其作非法用途使用。另一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，則以刑責較重的《公安條例》起訴，指他於同日同地攜有經改裝的雨傘及經改裝的行山杖。

原本的控罪提到，被告管有帶酸性氣味液體，控方開審前把相關字句刪除。據了解，專家化驗後，未有驗出該液體證物具腐蝕性。

檢查雨傘跌出行山杖

防暴警員曾用鵬（譯音）供稱，當日下午近1時在屯門Vcity商場下的巴士總站設防線，見到貌似15至17歲、戴著口罩的男子手持長傘，在防線前徘徊。他上前截查，並打開該男子的雨傘時，跌出一支拆掉手柄的行山杖，他拉動傘篷，發現篷外露出一截傘桿。他在庭上認出該男子是被告，並量度露出的傘桿長約47厘米。

承認檢查時未有作警誡

警員稱他在檢查時，把被告背囊中的手套、防毒面罩等攤在地上，及召刑偵人員支援。警員承認當時沒有作出警誡，他解釋因防暴隊及刑偵人員有分工，但其後稱兩隊的職責包括給予警誡。

代表被告的資深大律師彭耀鴻謂，警方未有作出警誡便問話，且當時未滿16歲的被告沒有家長陪同。他指警方的做法違規，對被告不公，反對相關的口頭招認及錄影片段呈堂。

警員稱不清楚未依程序問話不可呈堂

警員在辯方盤問時稱，看見被告時覺得他可能未滿16歲，但檢查身份證時沒留意出生日期。警員不清楚未有依照程序問話，其內容不可呈堂。彭即指保安局局長發出的《查問疑犯及錄取口供的規則及指示》有何作用時，警員回答：「唔知道。」後補充為確保證供真確。

是否警誡視乎情況

警員續指，平日對流連街頭的青年也會作一般查問。辯方詢問，正常拘捕時是否會予以警誡，警員回應：「視乎情況。」他道，如逐一警誡被捕者便會無人看守防線，他當時要專注以防有人衝擊，而被捕者會交由刑偵隊伍處理。辯方追問下，他表示當日無人衝擊防線，並修正指刑偵人員到場前已拘捕被告。

截查時圍觀者愈來愈多

警員在控方覆問下，重申被捕者會轉交刑偵人員跟進，因當時圍觀者愈來愈多，防暴隊需要預防衝擊。他在拘捕前詢問被告為何在屯門出現及雨傘作何用，拘捕後不打算再加以查問。署理總裁判官蘇惠德再追問當時的情形時，警員稱當時有十多名警員設防線，他截查被告後，圍觀者由20多人增至約50人。

聆訊下午繼續。

案件編號：TMCC700019/2019