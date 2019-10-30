癌症新症3.3萬宗創9年新高　前列腺癌升近兩成響警號

癌症作為本港頭號殺手，新症個案數字逐年攀升，醫院管理局香港癌症資料統計中心今日（30日）公布2017年癌症數據，新症數目高達33,075宗，較2016年宗數增加1,607宗個案，創至少九年新高；按年上升5.1%，是2009年以後的八年內最高增幅。 其中升幅最高是前列腺癌，錄得逾2,000宗，較2016年增17.2%。癌症資料統計中心總監黃錦洪認為升幅令人擔憂（alarming），但他強調需多看幾年數據才可確定疾病趨勢。他又稱數據顯示癌症數目增加源於人口增長及老化現象，料至2035年本港癌症新宗數目將高達42,000宗。

上升5.1% 略低於2009年增幅

香港癌症資料統計中心整合本港的癌症數據，2017年癌症新增個案為33,075宗，男女新症分別為16,876宗及16,199宗，較前一年增加1,607宗，增幅是5.1%，是自2009年錄得5.4%增幅以來，再錄得逾5%的增長率，增幅為近八年新高。

大腸癌為屬十大癌症殺手首位

十大癌症之首仍然是大腸癌，錄5,635宗，佔整體癌症總數17%；肺癌及前列腺癌分別首破「五千大關」及「二千大關」。其中前列腺癌是增幅最高的癌症，按年升17.2%。中心總監黃錦洪承認數字上升急促令人擔憂，但需再分析多幾年數據才可確定疾病趨勢，他引述若回看過1991年至2017年間的數據，發病率平均增加3.4%，與男性患胃癌或女性患子宮體癌的發病率相若。

升幅排第二為胃癌，增幅達7.4%，女性乳腺癌則錄得6.5%的升幅，位列第三。男性常見癌症首三位分別為大腸癌、肺癌及前列腺癌；女性常見癌症則依次為乳腺癌、大腸癌及肺癌。

黃錦洪指出，癌症發病率增加但死亡率有跌幅，或與治療方法有改善，以及市民對癌症認知提高有關。（陳倩婷攝）

發病率增加 但死亡率下跌 或因市民認知增加

2017年癌症死亡數字為14,354宗，與10年前比較增幅為1.5%，但黃錦洪表示，過去10年間的數據顯示，整體癌症發病率有男性轉為平穩、女性錄輕微上升的趨勢，但兩性的死亡率趨勢均持續下跌，黃錦洪估計，或因為治療癌症的方案有改善，以及市民對癌症認知增加，較以往更早診斷出癌症。

他又指出，過去10年癌症發病率增幅平均是3.1%，同時間65歲或以上人口增長率為3.4%，佢認為癌症新症及死亡個案的增長，源於人口增加及老年化結構，對香港帶來的負擔將會持續增加。

統計中心早前預期，至2035年本港癌症個案將高達42,000宗，中心會因應人口及社會結構變化，每兩年更新一次推算，最新的推算預料會在未來半年內完成。