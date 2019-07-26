政府首個癌症防控計劃　提供全新癌症資訊平台　未考慮推乳癌篩查

癌症是香港的頭號殺手，政府今日（26日）公布首個就香港癌症防控工作而制訂的全面計劃「香港癌症策略」，以應對癌症帶來日益沉重的負擔及降低癌症的發病率及死亡率。 食物及衞生局局長陳肇始提到，今次計劃將會集中七大範疇，當中以癌症監測及科技與支援為重點，建立專門網上資源，為市民提供全新癌症資訊平台。

政府公布首個就香港癌症防控工作而制訂的全面計劃「香港癌症策略」。（曾凱欣攝）

提供以人為本支援服務 務求降低發病率

近年罹患癌症的新增個案有上升趨勢，於2018年更奪去14,446人的生命，估整體死亡人數約三分之一，而過去5年每日更有平均35人死於癌症。

政府今日公布最新一項「香港癌症策略」，計畫提供以人為本的支援服務，就患者可能經歷的不同階段，逐一訂定具策略性的工作優次和方向；當中涵蓋預防和篩查、及早識別和診斷、治療以至紓緩治療，並透過傳達健康資訊，促進癌症預防工作，從而降低癌症的發病率及死亡率。

為市民提供全新癌症資訊平台

陳肇始提到，今次計劃將會集中七大範疇，當中以癌症監測及科技與支援為重點，癌症年度統計數據發布的滯後時間將會由現時22或23個月縮短至20個月。又期望透過建立一個專門網上資源中心，作為集中癌症相關資訊的資料庫，為市民提供全新資訊平台。

葵青將設立首間地區康健中心

此外，計劃將會為癌症存活者提供更多社區支援服務。陳肇始指，本年第三季會在葵青設立首間地區康健中心，提供健康評估及癌症預防諮詢服務。

醫管局聯網服務總監高拔陞指，期望透過家庭醫生合作，可為病人及早發現癌症及風險因素，即時為患者轉介至轉科醫生跟進，並為復發率低的癌症存活者提供非專科癌症跟進服務。

未有計劃推行全民乳癌篩查

衞生署署長陳漢儀指，現時子宮頸癌及大腸癌篩查覆蓋率分別達60.4%及28%。而合資格參與大腸癌篩查的146,000人中，約13.2%人對大腸癌有呈陽性反應；其中有15,900人作進一步接受大腸癌檢查，當中64.8%患大腸腺瘤，有6.4%人更確診患大腸癌。她認為數字顯示計劃有成效，讓病者可及早發現患病並得到適當治療。

被問到會否推行乳癌篩查計劃，陳肇始認為，暫時未有任何數據顯示有需要推行全民乳癌篩查，但她承認本港患乳癌數字有上升趨勢，故已於早年邀請香港大學研究有關乳癌篩查的建議及可行性。