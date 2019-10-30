【禁蒙面法】蘭桂坊酒吧提前辦萬聖節派對　盛智文籲和平與眾同樂

反修例風波持續，政府推出《禁蒙面法》引起反彈。有網民發起在明日（31日）晚上舉行面具遊行，由維園行至中環蘭桂坊。警方隨後呼籲市民不要前往未經批准的集結，並要求當區店舖留意，必要時提早關門。蘭桂坊協會主席盛智文表示，相信明晚的蘭桂坊萬聖節之夜，酒吧不會提早關門，警方會如常實施人流管制。他呼籲示威者和平抵達蘭桂坊，以眾人安全為首要，歡迎與眾同樂。 《香港01》記者今日走訪蘭桂坊一帶，發現各酒吧食肆不僅無大型萬聖節裝飾，氣氛不如往年，更有酒吧將萬聖節派對活動提前至今晚（30日）舉行，但明言不會跟警方要求提早結束營業。

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有人發起明晚（31日）由銅鑼灣行至蘭桂坊的面具遊行。位於蘭桂坊入口位置的「道」酒吧負責人Clala明言，周三（31日）晚酒吧內不會有特別的萬聖節活動，但已經將相關活動提早至今晚舉行，「一方面我們擔心有遊行示威，會沒有人過來。另一方面也是出於安全考慮。」

晚上9點 店員不忙可休息

和周圍其他的酒吧一樣，「道」酒吧未有大型的萬聖節裝飾，只在店內懸掛了少量的紙質掛飾渲染氣氛。晚上9時，酒吧只有一半的位置有客人，全部都是非預約的客人，「一般來講這個時候位置都應該被預定得七七八八了，我們也會很忙。但現在我還可以在酒吧二樓休息。」

今年才選址蘭桂坊的「道」酒吧，自從6月反修例風波起，營業額一路下滑，8、9月少了一半，到了本月則預計跌了6成，早前「道」酒吧並沒有Happy Hour的優惠，今個月也推出特定時段買一送一的促銷制度。市道不好，酒吧業受到重創，Clala表示，酒吧的持有者在香港本投資了6間舖頭，上個月有一間同樣位於中環的已經結業；而蘭桂坊仍尚算是旺地，到了周末還是有在地的外國人士會來光顧。

稱收到警方着6時關門

有蘭桂坊的酒吧和食肆表示，早前已經收到警方提醒，因為有遊行示威，「暗示」希望各店舖可以在下午6時結束營業。Clala表示亦曾收到相關通知，但不會跟警方的要求，「因為我們下午4點才開始營業。即使現在地鐵收得早，客人減少我們也會營業到早上5點。」

談及是否擔心明晚的示威遊行會爆發至衝突，Clala表示如果真的如此，或者警方發射催淚彈，將會拉閘，以免催淚煙攻入店內，「因為那些是對人體有害的。」

盛智文︰示威者到蘭桂坊可同樂 以公眾安全為先

蘭桂坊協會主席盛智文表示，得知有該遊行，但蘭桂坊的萬聖節之夜會如常，酒吧不會提早關門。他強調公眾安全最重要，指蘭桂坊是上坡而且路面窄，不希望秩序混亂，釀成如1993年發生的元旦人踩人事故。

盛智文表示，蘭桂坊往年的萬聖節都有小朋友裝扮參與，認為到該處是為了享樂，不希望牽涉到政治，他希望示威者抵達蘭桂坊後，以眾人安全為首要，呼籲和平與眾同樂。至於警方會否增加在蘭桂坊的警力，盛智文表示未有相關確實數字，但指警方有多年在萬聖節維持蘭桂坊秩序的經驗，相信會如往年般，點算在場人數、實施人流管制等。