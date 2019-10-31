【逃犯條例】張宇人：10月份生意額跌5成　料今日萬聖節跌2至3成

反修例風波持續四個多月仍未平息，飲食業生意大受影響。立法會飲食界議員張宇人今早（31日）出席香港電台節目《千禧年代》時，指整體飲食業情況由6月起生意額開始下跌，至10月更下跌五成。 張宇人又指，臨近萬聖節的生額亦不佳，且引述蘭桂坊協會主席盛智文指，預計今日生意額亦會下跌兩至三成。

立法會飲食界議員張宇人指，自6月以來整體飲食業生意額下跌，至10月份更大跌5成。（資料圖片）

張宇人指，過往萬聖節生意額都會十分可觀，惟受到近日社會狀況影響，直接衝擊港島區大多食肆及酒吧。同時，港鐵因應情況實施提早收車措施，不單對店舖有影響，員工下班時或需要用兩至三小時才能回家。

張宇人續指，由6月起整體飲食業生意額一直下跌，至10月份生意額更大跌五成，僅主要經營屋邨生意以及位於南區的食肆未有大受影響。

政府早前減免牌費及租金，張宇人認為能起一定作用。而李嘉誠基金會日前推出第一期「應急錢」計劃，斥資2億元支援飲食業，張宇人則指業界反應熱烈，他將在11月8日報名前舉辦大型講座講解詳情。

另有一名於元朗經營食肆的負責人表示，港鐵近日提早收車，每晚大概9時便變得水靜鵝飛，生意額至今下跌三至四成，且聽聞有業界僅能做到半日生意，惟他日前獲得業主願意減租一成，且有效期為1年以共渡時艱。他希望，銀行能夠加快貸款審批程序，政府幫忙擔保，使業界能渡過難關。