【逃犯條例】蘭桂坊吉舖兩月未租出　酒吧生意暴跌一半蝕住做

反對《逃犯條例》的示威持續近五個月，市民消費意慾低，擔憂外出不便，酒吧業更是重災區。今日（31日）是萬聖節前夕，《香港01》記者昨走訪酒吧林立的蘭桂坊，發現常年旺丁旺財的蘭桂坊出現了吉舖，至少有兩間。 過往夜夜觥籌交錯的光景不再，很多酒吧的生意也接連下跌，有酒吧老闆表示生意下跌5成以上，以往萬聖節前夕，總會有顧客提前預定位置，但今年則無人問津。

吉舖大閘貼出招租聯絡人電話

早前位於蘭桂坊內一個轉角處的一間西式餐廳搬走後，原店就一直未有新的商家租盤。據了解，該吉舖已經丟空近兩個月，門口則一直張貼地產代理的聯絡方式。而在蘭桂坊附近較深處的榮華里內，亦有一間泰國餐廳店門深鎖，門上貼著等待租售的紙張。

酒吧「Carat」經理VK Sasi則表示自從6月起，生意下跌至少一半。（袁澍攝）

有食肆生意跌了七、八成

過往接近萬聖節就會「盛裝打扮」的蘭桂坊，昨日卻不見什麼大型裝飾，只有一些酒吧有南瓜燈和小型「嘩鬼」的擺設。位於蘭桂坊入口的處的意式餐廳的工作人員黃先生則表示，餐廳生意現時比過去少約七至八成，不僅遊客減少，本地客也少光顧了，「只有蝕住做。」

黃先生表示，《禁止蒙面條例》下，萬聖節的各種活動也確實難以大規模舉辦，不知道化妝遮面會不會違反條例，「現在穿黑衫都會被截查。」

+ 4 + 3 + 2

有網民發起今晚化鬼裝，由銅鑼灣遊行至蘭桂坊慶祝萬聖節，沒有向警方申請不反對通知書。記者發現在蘭桂坊入口處，昨下午安裝了攝錄鏡頭，對住馬路，有附近食肆的店員稱「是根據警方建議安裝的」。

有蘭桂坊酒吧員工昨稱，警方早前曾呼籲食肆酒吧在下午6時提前結束營業，但大部分都不會響應這個呼籲，有酒吧店主說：「我4點才開門營業，營業到第二天5點，實在沒有辦法6點收。」酒吧業協會表示，未有收到警方要求6時收舖消息。

萬聖節訂枱潮不再

印度風味酒吧「Carat」經理VK Sasi則表示，自從6月起，生意下跌至少5成，以往每年萬聖節前，店內的位置都被預定到「七七八八」，今年則未有收到客人的預定。雖然警方曾表示萬聖節前夜當晚不會有軍裝警察巡邏，以免刺激到示威者，但仍是會有客人因為擔心而不敢過來，「我希望政府和示威者們可以好好溝通。」