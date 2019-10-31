蘭桂坊「執屍」姦醉娃 　地盤工人今認強姦罪　下月判刑

女子與友人到中環蘭桂坊消遣，飲至酩酊大醉，疑遭一名地盤工人「執屍」帶回住所指插強姦。女子雖然推開對方，但因醉酒後四肢無力而不果。她至早上仍酒醉未醒，更一度在屋苑的走廊昏睡，最後告知前夫，揭發案件。涉案地盤工人今（31日）於高等法院承認一項強姦罪，法官將判刑押後至下月22日，期間索取事主的創傷報告。

被告黃曉昇承認於2017年10月22日，在葵馥苑安葵閣某單位強姦女子X。

嘔吐期間遭脫去衣服

案情指，X與被告並不認識，但有共同朋友。當日凌晨她與朋友在蘭桂坊消遣，飲了不少酒，被告後來加入。X飲至頭暈嘔吐，被2名男子帶到店外，有紋身的被告把她送上的士。

她之後發現自己躺在床上，繼續嘔吐期間，遭被告脫去衣服。被告指插後，兩度將下體插入X的陰道。X曾開口拒絕並推開對方，但因醉酒乏力而不果。X早上醒來見兩人赤裸在床，並發現母親與一朋友曾致電她。被告問她打算向該朋友說什麼，X始知對方與友人相識。X離開事發屋苑時，更一度在走廊昏睡，她最後請前夫接走她，並告知被姦，揭發案件。

被告黃曉昇今在高等法院承認一項強姦罪，案件押後至下月判刑。

被告警誡下指X未拒絕性交

被告被捕後在警誡下保持緘默，之後供稱曾向朋友詢問X的住址，但不獲回覆，故帶她返自己的住所。他指X可自行脫下內衣，認為她當時清醒。被告承認沒有使用安全套，但強調X從未拒絕性交，指雙方是自願行事。

閉路電視片段顯示，X離開酒吧爛醉如泥，抵達案發屋苑時亦難以獨力行走，需要被告攙扶。

案件編號：HCCC221/2019