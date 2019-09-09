「吉利仔」追女神不遂犯強姦　判囚8年　同伴認要脅事主判監33月

被指有黑幫背景綽號「吉利仔」的裝修散工，多番追求女神被拒，迫女神到賓館見面，明言：「可唔可以畀我執劑？」之後派朋友「廣少」勸女神就範，否則要她服務「吉」的全班兄弟。「吉利仔」早前經審訊後被裁定強姦等罪成，「廣少」則在開審前已認罪，兩人今（9日）在高法院接受判刑，法官判首被告「吉利仔」入獄8年，次被告「廣少」則入獄2年9個月。

花名「吉利仔」的被告曾友狄（29歲），早前被陪審團裁定刑事恐嚇、聲稱是三合會社團的成員及強姦3罪罪成；同案另被告王源廣（32歲），則承認1項企圖以威脅或恐嚇手段促使他人作非法的性行為罪。控罪指曾於2018年1月1日威脅女事主X （23歲） 會使她的家人遭受損害，意圖促使X 與他見面，又自稱是三合會社團成員、並在荃灣大河道寶成樓康樂賓館強姦X。而王涉及的控罪，指他於相同日期，要脅23歲X與曾友狄進行性行為。

被告曾友狄和王源廣今在高等法院分別被判囚

官指女事主受雙重打擊

法官引述事主的創傷報告，指她事後感羞恥，害怕被人知道她曾遭強姦。她已受墮胎的創傷，同時需要來法庭作供，令她再受打擊。曾試圖自殺的事主覺得自己不應被人愛，亦不再信任男性，心理學家認為事主需接受心理治療。

事發時首被告女友懷孕

法庭判刑時指，首被告犯案時，其女友正懷孕，惟首被告仍然不斷約會事主。當事主表明拒絕做他的女友時，首被告便自稱是黑社會成員，以此威脅事主。而首被告以其力量制服事主，強姦事主時亦沒有使用安全套。此外，法官指判刑時亦需考慮案件對事主的影響。

法官續指，次被告非威脅事主和他發生性行為，但他和首被告一同犯案。次被告在事主無助時，威脅她和首被告發生性行為，否則會被輪姦。

吉利仔：無女咁對我嘅！

事主X早前供稱，數年前結織王源廣(花名「廣少」)，「廣少」再介紹曾友狄(花名「吉利仔」)予她認識。「吉利仔」明言有意與X發展成情侶，亦相約她外出，均遭X拒絕。

她於案發日收到「吉利仔」的短訊，威脅謂：「信唔信貼你街招？你今次（放）飛機就死全家！無女咁對我嘅！你令我好無尊嚴！ 」X因害怕，終答應與「吉」見面，並一同到荃灣康樂賓館。「吉利仔」在房間內自誇：「條件唔差、好勁、有背景，有人跟。」又問事主說：「你可唔可以畀我執劑？」他更扯下X連身裙下的內褲，然後帶同它離開房間。

「廣少」稱與曾性交可得5百元

曾離開房間後，換成「廣少」入房，他入房後便開始看色情片，又勸X接受與曾性交，並稱若令曾高興便不會有事，又指完事後會得到X 500元。「廣少」又威脅X說，如果X不從，就會受到曾和他的手下暴力對待。X估計，被告所指的暴力對待，很可能代表她會被輪姦，但她仍堅持寧願死也不會同「吉利仔」發生性行為。之後「廣少」在房內自慰，但表明不會與X上床，X只需要與吉利仔上床。

廣少勸X與吉利仔交

X庭上作供續指，「廣少」離開房間後，曾再返到房中，並把她強姦。她事後致電朋友「公主」求助。X同月發現自已懷孕，在家計會的協助下，X決定報警處理並接受流產手術。而經基因測試後，確認X胎兒的父親為「吉利仔」。

案件編號：HCCC 266/2018