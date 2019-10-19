醉美女遭「撿屍」強姦　內地警查CCTV驚見疑犯曾穿警服　內情是…

女子喝醉酒被「撿屍」強姦，醒來後報案，警方竟然發現犯人是一名「警員」？較早前，福建一名女子醉酒後被人「撿屍」強姦，她報案後警察翻看區內的閉路電視鎖定犯人，進一步發現疑犯竟經常穿着警服在區內「巡邏」，惟警方系統內根本沒這個人。警方其後掩至在疑犯的住所拉人，當場搜出警服、軍服及手銬，原來他是假警察，更利用這身份找媒人尋找適婚有錢女子，但他實際上是有案低的騙子。雖然醉娃在事件中是受害人，惟不少網民竟指她不應醉倒街上，「就是不自愛的後果」，有人形容這種情況是「二次傷害」。

女子在街頭醉倒，其後被一名男子撿屍強姦。(微博圖片)

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事件發生於9月初，一名化名小芳的女子在福建莆田荔城區和朋友吃飯，一時興起喝多了酒，但飯後回家途中和同事吵架，就分別離去。她憶道當時走了不久很累，靠在馬路旁休息。不過一覺醒來，小芳發現自己和一名陌生男子睡在同一張床，懷疑被「撿屍」強姦。

女子在街頭醉倒，其後被一名男子撿屍強姦。(微博圖片)

小芳報案後，當地警察調查案發地點閉路電視，發現上月4日凌晨3點半左右，小芳在一間酒店門口附近，被一名紅衣男子尾隨，走走停停跟了一段路，之後在4時50分左右，紅衣男背着醉了的小芳截了一輛摩托車，乘到鳳凰山一個公寓，至早上才帶小芳離開，並送她回家。

內地警察發現疑犯經常扮成警員，在他居住單位找出警服。(微博圖片)

警察在調查過程中翻看區內監控鏡頭，發現該紅衣男居然是個「警察」，經常身穿警服走入大街小巷「巡邏」，但他們從警方系統中沒有找到這名警員，懷疑是假冒警察。至10月10日，警察找到犯人的租住單位，將柯姓疑犯拘捕，從其屋子、車內，搜出一套警員編號「06XXX」的警服、特警訓練服、軍服及手銬等物品。

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警方向內地傳媒稱，疑犯並非警察，但到了適婚年齡，就打算利用人民對警方的信任，在網上買了警服等假扮警員，騙媒人稱自己從部隊服役後，獲分配到北京的公安局當民警，又派到莆田的派出所任職過，不介意入贅，想找適婚的有錢女子，但實際上只有23歲的柯男，已因盜竊、招搖撞騙等入獄兩次。調查途中，還真的不時有媒人致電要介紹女生。

柯姓犯人稱，當晚在酒店門口見到小芳，因其年輕貌美起了色心，一路尾隨並將她帶到賓館，趁酒醉乘機強姦。目前他正被刑事拘留，等待進一行調查。然而，網民對事件的看法卻落在酒醉女生身上，雖然有人批評強姦犯必須嚴肅，但也批評女生應該反省、不負責任等，有人就笑言：「撿屍不算啥大事，買警服軍服警用裝備，事就大了。」

（綜合）