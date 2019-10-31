調查：今年僱員平均加薪3.6%　近半機構料明年加薪　平均加3%

香港人力資源管理學會今（31日）公布2019年薪酬趨勢調查結果，發現僱員今年平均加薪幅度為3.6%，較往年微升0.4個百分點。 近半受訪機構指，暫未準備2020年加薪計劃，另有約一半受訪機構表示僱員將獲加薪，暫只有1.1%機構表示明年預期會凍薪。而預料明年1月至4月期間加薪的機構，平均加薪幅度為3%。

香港人力資源管理學會今公布2019年薪酬趨勢調查結果，發現僱員今年平均加薪幅度為3.6%。（資料圖片）

香港人力資源管理學會於今年8月至9月，訪問了94家來自15個不同行業機構，涉及全職僱員人數合共145,000，以了解僱主於今年1月至9月期間，對僱員薪酬、花紅發放及福利的變動和趨勢。

扣除通脹後實質加薪0.8%

調查發現，僱員今年整體平均基本薪金調整為3.6%。當中95.6%的機構表示有加薪；3.3%機構錄得凍薪；1.1%機構則表示減薪。而扣除通脹後，今年實質基本薪金升幅度為0.8%。

整體而言，今年獲加薪的僱員比例為84.9%，有15.1%僱員被凍薪。按員工職級計算，中層僱員的薪金整幅度最高，達3.8%，而高級僱員調整幅度只得2.1%，升幅最低。按行業劃分，公用事業、零售業等較往年高；惟金融、建造、貿易升幅則較往年低。

近半受訪機構指，暫未準備2020年加薪計劃，另有約一半受訪機構表示僱員將獲加薪，暫只有1.1%機構表示明年預期會凍薪。而預料明年1月至4月期間加薪的機構，平均加薪幅度為3%。

受訪機構亦指出，僱主就薪金調整作決策時有首五大因素，依重要性排序包括：機構業績、個人工作表現、業務部門表現、市場薪酬調整情況，以及香港經濟情況。

孔于人表示，今年的薪金調整度維持於穩健水平。（黃詠榆攝）

學會副會長孔于人認為，今年的薪金調整度維持於穩健水平。他指，香港勞動市場受全球經濟不穩、中美貿易戰和社會事件影響，個別行業的確受到一定壓力，但強調很多行業如金融、經濟、教育業，影響不大。他又表示，學會在10月有跟進調查，發現不少公司透過調整成本、工作流程、聘請臨時工等方法開源節流，不會於早期便考慮裁員。

孔：料外在環境仍穩健

對於來年加薪情況，孔指與去年同期情況相若，「好多人會等埋11、12月確認年度預算，再決定加薪與否。」孔指，觀乎外在因素，來年是美國大選年，故經濟不會太差；內地經濟轉型減少出口增加內銷，相信整體的外在環境仍穩健。

他又強調，香港的信貸評級維持於「AA+」水平，政府又有大批盈餘，相信未來政府會推出更多紓困措施，雖現時社會仍有負面情緒，「睇唔到對經濟會有好直接衝擊」，升幅3%屬保守估計，評估未來經濟穩健、樂觀。