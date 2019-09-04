【職場穿搭】返工衣著無得揀？你願意減人工幾多換可牛仔褲返工？

不少行業皆要求員工穿得正式整齊上班，但對打工仔來說，穿得舒服才是他們最關心的事情。近日有調查發現，近三成受訪者竟願意每年少賺五千美元（約港幣三萬九千元）以換來穿牛仔褲上班的權利，如果是你，你又是怎樣選擇呢？

比起西裝、套裝，牛仔褲當然更方便打工仔活動，不過你願意每年少賺幾萬以換來穿着「牛記」返工的權利嗎？﹙waldemar-brandt/unsplash﹚

每個人都希望可以在工作中賺取更多金錢，但如果他們可以每天穿牛仔褲上班工作，竟然會有為數不少的人選擇放棄現金！網站 Fortune 報道指出，美國人力資源公司Randstad進行的一項調查，發現約 1,200名上班族當中，有近三份一表示，願意以每年減少五千美元（約三萬九千港元）工資，作為可以穿着便服，如牛仔褲、T恤上班的代價。

另外，同樣有三份之一受訪者表示非常反對要求員工穿着正式服飾上班，如一定要遵守這規則，寧願選擇辭職。

非正式的職場打工

報道又引述Randstad的CEO 指近年大家對於員工在何處、何時及怎樣完成工作的想法有所改變，促成對於何謂正式（formal）的要求，心態上也有所不同，而讓員工選擇適合自己的穿搭有助展現每個人不同的個性，亦有好處，然而，僱主需制定一些明確的便服方針供員工參考，確保每個人在職場中都感到舒適。

是次調查結果可能令不少人感驚訝，但其實市場亦越來越重視營造放鬆及舒適的工作環境予員工，有不少具規模公司也放寬對員工的衣着要求，例如高盛銀行﹙Goldman Sachs﹚於2017年已放寬所有工人的著裝要求，摩根大通﹙J.P. Morgan﹚銀行允許員工在大多數情況下穿着商務休閒（business causal）服裝，巴克萊銀行﹙Barclays ﹚則允許員工每逢周五便可休閒打扮上班。

但無論工作場所有甚麼規定都好，調查中有65%的受訪者表示在求職面試時穿着得正式都是重要的，這可表達尊重和誠意。

市場大勢是偏向營造更多放鬆及舒適的工作環境予員工，很多大公司都開始放寬對員工的衣着要求。﹙mimi-thian/unsplash﹚

網民表示幾時都要着西裝褸

不過，上述調查只針對美國打工仔而設，在香港的狀況又如何呢？近日有網民便於facebook專頁「奴工處」投稿，指公司規定男同事一定要穿西裝上班，就算只是坐在辦公室，不用外出見客都得穿上西裝外套。如此安排，不少網民都表示覺得辛苦，而且要是在攝氏三十度幾下周街走，就算沒有中暑，身體也可能洋溢着撲鼻的汗臭。

雖說人靠衣裝，但如果因為想公司形象專業，卻忽視了員工的實際體感，如大熱天時都堅持要員工穿西裝褸，大汗淋漓之餘，更可能衍生臭味，結果適得其反。加上，讓員工如此辛苦地工作，效率會下降之餘，不滿的聲音四起，又怎會令公司形象好呢？

﹙資料來源：fortune、CNBC﹚

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