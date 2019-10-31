團體申改劃中區軍用碼頭變休憩用地　憂遭否決後限制水上活動

中環軍用碼頭使用權引起公眾關注，城市規劃委員會明日（1日）將審議將中環軍用碼頭改劃成休憩用地的申請。提交改劃申請的中環海濱關注組指，倘未能成功改劃用途，軍用碼頭的陸地範圍及相鄰的海上限制區域，會減少在海濱上舉行活動及水上運動的機會。

中環軍用碼頭使用權引起公眾關注，城市規劃委員會於11月1日將審議將中環軍用碼頭改劃成休憩用地的申請。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

中環海濱關注組於今年8月向城市規劃委員會（城規會）遞交申請，提出將大部分中區軍事碼頭的用地改劃成休憩用地，只保留4座建築物及登岸梯級繼續成為「其他指定用途(一)」註明「軍事用途」地帶。而該申請將於明日（1日）在城規會會議中審議。

中環海濱關注組指，在接受公眾提供意見的限期內，城規會共收到逾3000份意見支持計劃。支持意見均認同政府沒有必要在中環海邊中心地段永久設置一個軍用碼頭，並認為開放該地段，能讓市民更享受海邊長廊。

中環海濱關注組指，軍用碼頭的陸地範圍及相鄰的海上限制區域會減少在海濱上舉行活動及水上運動的機會，而將於本週末舉行的世界海岸賽艇錦標賽的賽道亦移到離海岸較遠的水域，有機會影響觀眾投入程度，而未來在中環海濱舉行的龍舟比賽亦將面對相同問題