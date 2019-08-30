團體擬將中區軍用碼頭改劃休憩用地　軍事船隻停泊時暫停開放

立法會早前審議修訂《2019年軍事設施禁區令》的附屬法例，將其中一幅中環海濱長廊移交解放軍作軍事碼頭，一度引起社會迴響，被指等同「海濱送中」。而該附屬法例已於今年6月29日生效。 就城規會資料所示，中環海濱關注組日前向城市規劃委員會提交申請，要求除了部分現有的構築物及登岸梯級外，其餘地方擬改劃為「休憩用地」，以將整個中區海濱向公眾開放。不過，當有軍事船隻進入香港並停泊時，便需暫時停止向公眾開放。 城規會將於11月1日開會討論有關申請。

軍用碼頭多年被圍封，而附屬法例已於6月29日生效，公眾人士不可在未獲授權下進入碼頭範圍，在完成所需的工程後，政府會將碼頭移交予駐軍。（資料圖片）

根據城規會文件，中環海濱關注組擬改劃現有的土地用途，包括將現時的「軍事用地」改劃為「休憩用地」等。換言之，除了現時在海濱內的4幢現有構築物，以及3組登岸梯級會保留原有規劃用途為「軍事用地」外，申請人擬將其他地方改成「休憩用地」。

申請人指出，除了部分現有的構築物及登岸梯級會維持「軍事用地」外，其餘地方擬改劃為休憩用地，以將整個中區海濱向公眾開放。（城規會文件） 軍事船隻需停泊時會停止開放 文件指出，其規劃意向是希望將整個中環海旁作為不間斷的海濱長廊，以將整個中區海濱向公眾開放，屆時可設立行人專區、散步長廊、休憩處等，並由康文署管理及保養整個中區海旁。 申請人說，有關改劃可改善觀看水上運動賽事，包括龍舟比賽。不過，當有軍事船隻進入香港並停泊時，便需暫時停止向公眾開放。 據文件資料所示，整個軍事碼頭總面積為2,961平方米。至於需要維持原有土地用途的構築物及登岸梯級，面積約365平方米；有意改劃成休憩用地的面積，則為2,596平方米。

稱海港是港人特別公有資產

中環海濱關注組又在文件中提及改劃的理由，指用於香港防務工作的軍事設施，已設置在香港其他地方，故無需在此敏感地帶永久設立軍事設施。

此外，申請人又指，為配合海濱事務委員會及其專責小組的建議，並按照《保護海港條例》的原則，海港應作為香港人的特別公有資產。

除了申請有關改劃外，申請人又要求刪除有關「軍事用地」地帶中，放寬建築物高度限制的條文。