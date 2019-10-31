團體擬改劃中區軍用碼頭作休憩用地　規劃署反對　料闖關失敗

中環海濱關注組日前向城規會申請，要求除了部分現有的構築物及登岸梯級外，其餘地方擬改劃為「休憩用地」，以將整個中區海濱向公眾開放。 城規會將於明日（1日）審議申請，不過規劃署已表明反對，又稱無原因同意或部份同意有關申請，料上述申請於城規會很大機會不獲通過。

駐港解放軍認為，碼頭不適合規劃作其他用途。（資料圖片）

駐港解放軍：不適合規劃作其他用途

保安局就有關申請指出意見，稱根據基本法及駐軍法，中區軍用碼頭應由駐港解放軍管理及使用。局方又引述駐軍的回應，稱《基本法》已列明，香港的防務由中央人民政府管理。而按照《駐軍法》， 管理軍事設施是香港駐軍的防務職責，而中區軍用碼頭作為香港的軍事用地及軍事設施，將由香港駐軍使用及管理。

駐港解放軍又指，中區軍用碼頭陸上範圍已於2019年6月29日，根據《受保護地方令》（第260A章）宣布為「受保護地方」， 供香港駐軍作防務用途，故不適合規劃作其他用途。

發展局：非一般的海濱用地

發展局亦有提交意見，指有關地皮並非一般的海濱用地，又指附近地區已有足夠的公共空間，包括中西區海濱長廊及添馬公園，面積約9.87萬平方米，且全天候開放，為連接東西面的海濱，現時公眾已能使用鄰近的行人路。

局方又指，城規會於2014年宣布用地改劃為「軍事用地」前，他們已利用16日時間聽取意見。

中區軍用碼頭移交解放軍駐港部隊議案的相關附屬法例將於6月26日在立法會討論。（資料圖片）

規劃署則指，基於各個部門意見，不支持今次改劃申請。預料周五城規會極大機會否決申請。

共收逾9成正面意見

是次申請共收到3,225份公眾意見，共3,222份表明同意有關改劃。有意見認為，當改劃作休憩用地後，可為遊客、公共空間帶來正面影響，又稱香港已有足夠土地作軍事用途等。