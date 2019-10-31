終審法院首席法官馬道立2021年1月退休　在任超過10年

終審法院首席法官馬道立宣布，將會於2021年1月11日年屆65歲法定退休年齡時退休，並已知會行政長官，他將會於當日離任。馬道立表示，在65歲退休符合他的個人意願，讓他有更多時間陪伴家人，並透露他是在今年1月踏入63歲時作出退休決定：「能夠為香港社會服務、領導司法機構是我一生的最高榮譽，我在離任前會繼續履行這任務。」 特首林鄭月娥指，完全尊重終審法院首席法官馬道立退休的決定，並已要求司法機構按《基本法》要求，展開新一任終審法院首席法官的任命程序。

終審法院首席法官馬道立於2021年1月年屆65歲退休。（資料圖片）

首席法官馬道立發聲明，指相信在65歲退休是符合司法機構的最佳利益，「適當的繼任計劃至為重要，我的退休會有助司法機構的繼任安排順利進行。到2021年1月的時候，我將已出任終審法院首席法官超過10年，擔任法官工作也近20年，我認為那正是一個合適的時候更換司法機構的領導。」

馬：深信繼任人會繼續秉行維護法治和維持香港司法獨立的使命

馬道立表示：「我深信由我出任主席的司法人員推薦委員會將會竭力履行職責，推薦極為合適的繼任人選作任命。我深信我的繼任人會繼續秉行維護法治和維持香港司法獨立的使命。正如我以往多次指出，法治和司法獨立是香港社會的基石。法庭的工作在於法官嚴格依照法律以及法律精神處理案件。法庭的工作不會受其他因素影響。」

馬道立表示，在65歲退休符合他的個人意願，讓他有更多時間陪伴家人，並透露他是在今年1月踏入63歲時作出退休決定。（資料圖片）

馬道立表示︰「在六十五歲退休亦符合我的個人意願，讓我有更多時間陪伴家人。我在今年一月踏入六十三歲時作出退休決定。能夠為香港社會服務、領導司法機構是我一生的最高榮譽，我在離任前會繼續履行這任務。」

司法機構指，參照上次委任終審法院首席法官以及目前委任高等法院首席法官（仍在進行）程序所需的時間，委任下任終審法院首席法官的憲制程序，預計需時最少9個月完成。現階段公布終審法院首席法官馬道立的退休安排，是期望可於2020年夏季前完成所需程序，以留有足夠時間順利交接。

行政長官林鄭月娥表示，完全尊重終審法院首席法官馬道立退休的決定，她強調，法治和司法獨立是香港在「一國兩制」下賴以成功的核心價值，自香港特別行政區成立以來一直受《基本法》保障。林鄭月娥承諾會為首席法官馬道立的繼任人和司法機構成員，繼續提供同樣的協助。

林鄭：感謝馬道立領導司法機構維持至高的專業水平

林鄭月娥高度讚揚首席法官馬道立按《基本法》的規定維護法治和捍衞司法獨立，並致力確保司法制度有效運作。終審法院遷往現時的歷史建築是司法機構發展一個重要的里程碑，她指，「我非常感謝首席法官馬道立任內領導司法機構維持至高的專業水平，並推動多項改革，致力提升法院的效率及透明度，令香港的司法制度持續備受國際稱譽。」她並衷心祝願首席法官馬道立退休生活充實和愉快。

根據《基本法》及相關法例規定，終審法院首席法官由行政長官根據司法人員推薦委員會的推薦任命，且須徵得立法會同意，並報全國人民代表大會常務委員會備案。