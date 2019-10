終審法院首席法官馬道立：當今學生應進一步裝備「社群歸屬感」

終審法院首席法官馬道立今日(30日)出席中學校長會舉辦的教育論壇,就「今日學生,明日領袖(Today’s Students, Tomorrow’s Leaders)」主題發言,他認為,當今學生應進一步裝備「社群歸屬感(Sense of Community)」及「人文主義(Humanism),並認為當中需包含三項要素:包容(Tolerance)、尊重(Respect)及妥協(Compromise);他又指,社會大眾的權利及自由至為重要,但同時應該尊重他人的權利。

終審法院首席法官馬道立今日(30日)出席中學校長會舉辦的教育論壇。

演講中,馬道立又進一步談及法治(Rule of Law),他說法治亦正正反映上述三項要素。馬道立談及如何跟其他人解釋法治的涵義及如何彰顯時,他認為,社會大眾的權利及自由至為重要,而同時應該尊重他人的權利。他同時強調,保障人權亦能彰顯法治精神,例如《基本法》第三章列明港人享有人身自由、言論自由、新聞自由、宗教自由、學術自由等等。

馬道立強調,法治實際上保障不同形式的自由,亦保障社會上不同人士(Recognition to others in the community),但他強調不應狹隘、死板地理解相關概念(Avoid rigid ,narrow approach)。

教育論壇的與會者包括久未露面的港大校長張翔,但他出席論壇只約一小時後便離開,未有與傳媒碰面。

教育論壇的與會者包括久未露面的港大校長張翔,他就新時代教育演講,演講開始時,他播放一兩隻小鳥在爭奪一塊肉的片段,後來提及,現時正處科技世代,當今學生的資訊攝取量極高,作為長輩理應了解他們面對的挑戰。他認為,教育理應要學生懂得如何謙遜應對勝仗、如何隨和地面對敗陣。

張翔出席論壇約一小時後離開,並避開傳媒未有碰面。

競爭事務委員會主席胡紅玉亦有出席論壇,她主要負責向中學生發問,讓其發表對香港教育的想法,惟胡未有發表意見。席間有聖士提反書院學生提及,若「老師講咩都啱,唔係一個健康嘅關係」,她認為師生之間應該互相學習,而老師應該給予學生靈感。