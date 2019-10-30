終審法院首席法官馬道立：當今學生應進一步裝備「社群歸屬感」

終審法院首席法官馬道立今日（30日）出席中學校長會舉辦的教育論壇，就「今日學生，明日領袖（Today’s Students, Tomorrow’s Leaders）」主題發言，他認為，當今學生應進一步裝備「社群歸屬感（Sense of Community）」及「人文主義（Humanism），並認為當中需包含三項要素：包容(Tolerance）、尊重（Respect）及妥協（Compromise）；他又指，社會大眾的權利及自由至為重要，但同時應該尊重他人的權利。

終審法院首席法官馬道立今日（30日）出席中學校長會舉辦的教育論壇。（高仲明攝）

演講中，馬道立又進一步談及法治（Rule of Law），他說法治亦正正反映上述三項要素。馬道立談及如何跟其他人解釋法治的涵義及如何彰顯時，他認為，社會大眾的權利及自由至為重要，而同時應該尊重他人的權利。他同時強調，保障人權亦能彰顯法治精神，例如《基本法》第三章列明港人享有人身自由、言論自由、新聞自由、宗教自由、學術自由等等。

馬道立強調，法治實際上保障不同形式的自由，亦保障社會上不同人士（Recognition to others in the community），但他強調不應狹隘、死板地理解相關概念（Avoid rigid ,narrow approach）。

教育論壇的與會者包括久未露面的港大校長張翔，但他出席論壇只約一小時後便離開，未有與傳媒碰面。（高仲明攝）

港大校長張翔出席論壇一小時後離開

教育論壇的與會者包括久未露面的港大校長張翔，他就新時代教育演講，演講開始時，他播放一兩隻小鳥在爭奪一塊肉的片段，後來提及，現時正處科技世代，當今學生的資訊攝取量極高，作為長輩理應了解他們面對的挑戰。他認為，教育理應要學生懂得如何謙遜應對勝仗、如何隨和地面對敗陣。

張翔出席論壇約一小時後離開，並避開傳媒未有碰面。

競爭事務委員會主席胡紅玉亦有出席論壇，她主要負責向中學生發問，讓其發表對香港教育的想法，惟胡未有發表意見。席間有聖士提反書院學生提及，若「老師講咩都啱，唔係一個健康嘅關係」，她認為師生之間應該互相學習，而老師應該給予學生靈感。