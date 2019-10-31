【逃犯條例】9月整體訪港客下跌逾三成　南韓旅客減少近六成

反修例風波至今近五個月，隨着示威活動「常態化」，旅客來港意欲偏低。香港旅遊發展局今（31日）公布9月整體訪港旅客為310萬人次，按年下跌34.2%，是連續三個月錄得跌幅；其中南韓訪港旅客數跌幅最大，下挫近六成；而內地訪港旅客則按年跌35%。 此外，整體過夜旅客人次比去年同期下跌逾四成，當中內地旅客數跌幅比上月收窄，為42.5%，錄得79萬人次；而短途市場旅客數則按年暴跌一半。今年1月至9月的整體訪港旅客約4,676萬人次，仍較去年同期微升0.2%。 10月情況料更差，特首林鄭月娥在今日總商會午餐會上表示，10月首半個月的旅客人次，按年跌一半。

香港旅遊發展局今（31日）公布9月整體訪港旅客為310萬人次，按年下跌34.2%，是連續三個月錄得跌幅。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

9月310萬人次訪港 內地客僅240萬人次

根據旅發局資料顯示，本港9月的整體訪港旅客數錄得3,104,049人次，比去年同期下跌34.2%。其中內地市場繼續下跌，按年跌35%至2,412,459人次；而短途市場則激跌40.7%，當中南韓跌跌幅最大，為59.4%；其次新加坡及泰國的旅客數分別跌53.5%和50.9%。

至於長途市場則下跌23.9%；新市場下跌25.3%，當中越南旅客數跌幅擴大、為51.3%至2,446人次。

過夜旅客跌幅逾四成

此外，整體過夜旅客按年大跌41.6%、至超過119萬人次，當中內地過夜客下跌42.5%；而短途市場則激跌50%，至18萬人次，其中南韓旅客仍是跌幅最大，減少68.1%至2.4萬人次；新加坡則跌61.8%。

旅發局表示，今年1月至9月的整體訪港旅客約4,676萬人次，較去年同期微升0.2%。為支援業界，旅發局推出一系列措施，包括：由10月1日起至明年3月31日，業界參與旅發局在内地及海外舉辦的展銷會及業務洽談會，可獲豁免參與費用；由10月1日至明年9月30日，免收「優質旅遊服務」計劃下所有商舖、逾8,000間，一年的續證費用，而新申請加入計劃的商舖，申請費用亦會減半。此外，配合政府推行「旅行社現金獎勵計劃」，當局將協助旅行社爭取更多過夜旅客訪港，促進本地消費，令酒店、零售、餐飲及運輸行業都能受惠。