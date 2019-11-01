【逃犯條例】市民於中環、觀塘快閃集會、遊行「追究警暴」

反對修訂《逃犯條例》風波持續四個多月，至今仍未平息，昨日（31日）晚上中環、太子再爆警民衝突，警方在蘭桂芳附近一帶進行驅散，有市民中催淚彈不適。有市民今日（1日）分別於中環遮打花園，以及觀塘駿業街遊樂場發起快閃集會和遊行，以表達意見。

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【13:58】觀塘快閃遊行人士於apm高唱《願榮光歸香港》後，於下午約2時陸續散去，有遊行人士一邊離開，一邊繼續高呼口號。

【13:42】逾200名觀塘快閃遊行人士沿觀塘道進入apm中庭位置，繼續高呼口號。

【13:28】觀塘快閃遊行人士於海濱道走出馬路，並轉入巧明街馬路繼續向apm方向行。巧明街一帶交通受阻，並出現車龍。

【13:25】中環遊行隊伍重返遮打花園，高唱《願榮光歸香港》，有人呼籲在場人士參與11月2日的維園集會。快閃遊行約於下午1時30分完結，隨後和平散去。

【13:11】觀塘駿業街約下午一時有近200人聚集，眾人走出遊樂場，沿駿業街行人路出發往apm，並高呼口號。

【12:56】中環目測逾百人響應行動，隊伍走出德輔道中遊行，高叫口號「解散警隊，刻不容緩」、「黑警死全家」、「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」。

【12:56】觀塘聚集人士人數增加至近百人，更有身穿校服學生。在場人士開始高呼「五大訴求 缺一不可」等口號。

【12:48】觀塘駿業街遊樂場約有20人聚集，大部分戴上口罩，但暫未有人叫口號等。

【12:42】遮打花園警方舉起黃旗。

【12:30】遮打花園現場約有20名人士聚集，部分人戴上口畢。現場所見，有人擺放「追究暴警 港人願景」直幡於地上，並播放《願榮光歸香港》。有數名軍裝警員、旗手於附近戒備。

退休人士參與「快閃」 質疑政府「有沒有心搞返好香港」

在中環上班的李小姐指，公司不能談政治，故利用私人午膳時間，參加快閃遊行表達訴求。她直言，政府「五大訴求冇回應，基本民主冇」，又強調非港獨，只希望政府將應有自由還給港人。她批評，警方濫暴的情況愈來愈嚴重，而警方昨晚封蘭桂坊的做法，更是令市民、遊客無法慶祝萬聖節。

除了上班族和學生，亦有退休人士參與活動。退休人士廖生、廖太笑言已是第三次參與同類的「快閃」活動。廖太認為，香港如同進入「軍警」統治香港的狀態，警方如同擁有「無限權力」。針對昨晚警方做法，一旁的廖生亦批評，政府一直表示幫助經濟，但在未有任何衝突時已封路，「等幾耐先一年一次萬聖節有大生意，成晚生意冇晒啦」，質疑政府、警方到底有沒有心「搞返好香港」。

觀塘快閃遊行有逾300人參與，當中李小姐於附近上班，她表示參與遊行會犧牲午飯時間，但仍要堅持發聲，她笑言「最多買返公司食，邊做邊食」。李小姐認為警察濫權問題嚴重，希望盡快成立獨立調查委員會，她又指，明日（2日）一定會參與維園遊行，繼續發聲。

同樣於附近上班的陳先生就指，一直有參與反修例活動，希望政府回應民間五大訴求。今次快閃遊行於午飯時間舉行，陳先生就提早食完午飯參與，他就指「都唔會少咗食飯時間嘅，都係食咗先嚟」。