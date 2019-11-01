【逃犯條例】禁網傳煽惑暴力資訊　楊岳橋：漏洞過多　有法不能執

反對修訂《逃犯條例》引發四個多月的激烈示威衝突，不少示威活動均由網上號召；討論區及社交平台上也不乏仇警言論，指責警員濫權濫暴。律政司昨日（10月31日）入稟禁止任何人在網上意圖發佈煽惑他人使用暴力的資料，受影響的網上平台包括連登及Telegram等。 執業大律師及公民黨立法會議員楊岳橋今日（11月1日）接受商台節目《在晴朗的一天出發》訪問時表示禁制令的漏洞太多，質疑政府根本無法執法，令法庭尊嚴受損。 香港資訊科技商會榮譽主席及立法會資訊科技界議員莫乃光則表示擔心頒布禁制只是「試水溫」，政府未來可能會要求「禁網」。他直斥政府干預互聯網的行為嚴重影響創科及金融界的發展，憂慮投資者會考慮直接撤離香港。

楊岳橋稱，禁制令存在大量漏洞，導致執法非常困難。（資料圖片／盧翊銘攝）

楊岳橋：我都想知「曲線」言論點樣執法

楊岳橋稱，禁制令存在大量漏洞，導致執法非常困難。他指出，網民平日常以「曲線方式」表達意見，從字面意思不能斷定話中玄機，「呢個情況我都唔知可以點拉，留俾政府話俾市民聽。」他又稱，不少網上平台的伺服器均不在香港註冊，政府無從追查，也可能面對負責人對政府的要求「已讀不回」，不置回應或不作跟進的情況。

楊岳橋直斥政府有濫於申請禁制令之嫌，認為此令的原本旨在「製造恐懼，叫人唔好亂講野」。他批評律政司頒此禁制令屬「為做而做，有法不能執」，質疑做法只為滿足一部分人的訴求，甚至只為「交差」，惟禁制令的種種漏洞足以令法庭的尊嚴受損。

莫乃光說，政府如「禁網」會嚴重影響本港創科及金融界的發展。（資料圖片／歐嘉樂攝）

莫乃光：擔心政府會禁網

莫乃光表示，政府申請此禁制令代表「執法想超越法律」，擔心禁制令只是「試水溫」，「驚政府直接叫互聯網供應商做（網頁）過濾，雖然技術上未必做到。」他補充，網頁過濾在香港未必可行，因香港有過百間互聯網供應商，較難以控制。

莫乃光又說，政府如「禁網」會嚴重影響本港創科及金融界的發展。「網絡審查代表投資者要對客戶或政府都要負法律風險同責任，可能連業績都報唔到。」他認為屆時投資者未必會發聲表達意見，反而會直接撤離香港，「全部都會攬炒。」