【禁蒙面法】教局致函禁戴口罩捱批　楊潤雄：有向幼園校長道歉

反修例風波下，行政長官林鄭月娥今年10月4日宣布引用《緊急法》，訂立《禁蒙面法》，並在宣佈後僅8個多小時後生效。教育局在同日向全港中小學及幼稚園發信，要求學校提醒學生及家長，除宗教或健康原因，校內外均不應佩戴口罩或以任何方式遮蓋臉孔。 教育局局長楊潤雄今日（1日）稱，有就事件向幼稚園校長道歉，承認並無幼稚園學生戴面罩出街所衍生的風險，日後同類事件將做得更好。但他重申，教育局當時是關心學生，不想他們誤墮法網而作提醒。 另外，有建制議員建議教育局增撥款，供學校安裝閉路電視，楊潤雄回應稱，監察儀器非建校的標準設施，學校有需要可作申請。

教育局局長楊潤雄回應表示，有就蒙面法通告一事向幼稚園校長道歉，承認幼稚園學生戴面罩並沒風險，承諾日後處理同類事件時會做好一點。（資料圖片）

立法會教育事務委員會今日（1日）舉行會議，民主黨立法會議員許智峯不滿教育局早前將有關禁蒙面法內容的通告，發放予包括幼稚園生及家長，又質疑教育局要求學校將教材送審等，是營造白色恐佈及將政治帶入校園。

楊潤雄：教育局沒說校內戴口罩違法 已轉為學校主動通報

教育局局長楊潤雄回應表示，有就蒙面法通告一事向幼稚園校長道歉，承認幼稚園學生戴面罩並沒風險，承諾日後處理同類事件時會做好一點。他又說，當日時間緊張，教育局緊張年輕人及學生，不想他們誤墮法網而作出提醒。而教育局從沒說過在校戴口罩屬犯法行為，只是教育局需要表明態度。

此外，教育局早前要求中學在《禁蒙面法》實施後首個上學日，上報校內戴口罩及組人鏈的學生人數。楊潤雄回應指，約兩至三日後學校已相對回復平靜，並無再收集數字，轉為由學校主動就校內情況通報。他亦強調，教育局並無提供有關數據予教育局以外的任何人士知悉或跟進某校情況。



而楊潤雄在回應議員要求指，表示會考慮就近日法庭發出的禁制令，再向學校出通告提醒學生。

建制議員促撥款讓學校設閉路 楊潤雄：監察儀器非建校的標準設施

另外，民建聯立法會議員蔣麗芸指，面對校園欺凌及暴力等情況，不少學校希望加裝閉路電視以保護學生，惟沒有資金，問到教育局會否考慮設立專項撥款供學校自行決定是否安裝。楊潤雄澄清，監察儀器非建校的標準設施，但學校若認為有需要，而財政上有困難，可與教育局商討及作出申請。