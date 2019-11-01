【禁蒙面法】政府：憲法無禁特首立法權　緊急法可限制人權

政府早前引用緊急法訂立的《禁蒙面法》，多名市民及議員向高等法院提出司法覆核挑戰法例的合憲性。高等法院今（1日）繼續審理24名泛民議員及梁國雄的案件。代表政府的資深大狀余若海指，緊急法沒與《基本法》中任何條文相抵觸，據當中第8條提到的法律延續性，緊急法仍然有效，立法會仍然可以用「先訂立，後審議」方式審議引用緊急法訂立的法例。

泛民議員梁繼昌亦有到法庭。（梁鵬威攝）

申請方為24名泛民主派議員及梁國雄，答辯人為行政長官、律政司司長及警務處處長。民主派議員由資深大律師李志喜、陳文敏代表，而梁國雄則由資深大律師潘熙代表，答辯方則由資深大律師余若海代表。本案罕有地由2名法官審理，包括法官周家明及林雲浩。

指英國反脫歐案只討論法律原則

政府方的資深大律師余若海今開始陳詞，他先回應申請方昨日提及反脫歐運動人士米勒（Gina Miller）就英國首相暫停國會提出司法覆核一案，並指英國法院只集中討論法律原則，並不涉及政治。

與《基本法》沒有任何抵觸

余若海指，緊急法是否合憲的關鍵在於它有沒有與《基本法》中任何條文相抵觸，他逐一引述有關條文指，當中並沒有任何一條明確地顯示緊急法抵觸條文，而且第8條訂明，除了與《基本法》相抵觸的法例外，香港的普通法、衡平法、條例、附屬立法和習慣法予以保留，顯示緊急法仍然有效。

《基本法》並無禁止特首行使立法權

余若海又表示，《基本法》並未有禁止立法機關授權特首行使立法權，而且在香港回歸前，特首亦曾經在緊急、涉及危害公共安全的情況下，被賦予立法權，而當時的法院也認同做法，由於《基本法》第8條保障了香港法律的延續性，故此有關情況應可沿用至今。而透過「先訂立，後審議」方式，立法會仍可以審議引用緊急法訂立的法例。

採減免人權措施毋須理據

余若海稱，雖然根據《緊急法》第2條（4）款顯示，引用緊急法所訂立的法例，即使與現行法例相抵觸，但仍然會有效力，惟條款其實是指訂立條款時的法例，在條款訂立後的法例並不會受到影響，而且根據《基本法》，立法會仍擁有制定、修改及廢除法例的權力。特首在緊急法底下擁有廢除法例的權力，不代表立法會的權力會因而受到限制。

再者，緊急法訂明在涉及「危害公共安全」或緊急狀態下才可以引用緊急法，雖然《香港人權法案條例》第5條指出，在涉及危及國本的緊急情況下，當局可以採取減免（derogate）保障人權的措施，當中所提及的「減免」不需要有任何合理理據，但兩者談及的緊急情況有所不同，緊急法並非採取「減免」措施。

案件編號：HCCC2945、2949/2019