【禁蒙面法】覆核案續陳詞　泛民質疑法例包含和平集會　

政府早前引用緊急法訂立的《禁蒙面法》，多名市民及議員向高等法院提出司法覆核挑戰法例的合憲性。高等法院今（31日）午繼續審理24名泛民議員及梁國雄的案件。申請人另一代表資深大律師陳文敏下午陳詞指，由本年6月以來，只有約3成的公眾集會演變成暴力衝突，質疑為何《禁蒙面法》將和平集會包含在內，令本身並非犯法的行為變成非法，又稱市民蒙面不一定是要隱藏身分，有市民或因不想在同志遊行中披露其性取向而蒙面。

指緊急法訂立的法例沒可能符合《人權法》

申請人的另一代表資深大律師陳文敏下午接手進行陳詞，他引述北愛爾蘭引用緊急法的例子，指出當地法院也明言只有在「緊急危害人身安全」的情況下才可以引用緊急法，而在此情況下，保障人權的法例才需要「讓路」。

陳又引述在殖民時代政府引用緊急法的情況指，緊急法所賦予的權力過於廣泛，引用緊急法訂立的法例沒可能符合《香港人權法案條例》，但自1991年《香港人權法案條例》生效後，相關法例也應受人權法限制，緊急法便應已自動被廢除。

陳指，根據《緊急法》第2條（4）款顯示，引用緊急法所訂立的法例，即使與現行法例相抵觸，但仍然會有效力，形容這是一項「至高無上的條款」，政府可以用以訂立違反人權的法例，如修改警方最多只可扣留疑犯48小時的規例、剝奪被捕人士可獲法律代表的權利。

指示威者或警員也會被「起底」 雙方都要受保障

此外，陳指出自本年6月9日起，市民已發起約400個公眾集會，而其中只有30%，即28個公眾集會最後演變成暴力衝突，質疑為何《禁蒙面法》的範圍要涵蓋至和平集會，直指政府為了揪出部分違法人士，令本身不是犯法的行為變成非法。

陳續指，市民在公眾集會中蒙面，不一定是為要了隱藏身分，他們或因不同正當原因蒙面，例如在同性遊行中蒙臉或因為不想公開自己的性取向，或者反家庭暴力的遊行中，受害者為不想親友知道而蒙面等。再者，現時無論是示威者或警員也會有被「起底」的風險，雙方都應該要受到保障，正如警察員佐級協會早前亦就「起底」向法庭申請禁制令。

陳亦引述《禁蒙面法》生效後出現多個抗議該法例的遊行示威，質疑法例是否能夠制止暴力及違法行為，而且《禁蒙面法》賦予警方的權力與他們現時已擁有的權力重疊，冀法庭考慮法例是否合符比例時，也要考慮效用等因素。

案件明續

案件編號：HCCC2945、2949/2019