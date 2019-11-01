物業經理偽造保安員值勤紀錄　詐騙薪金及勤工獎8500元　認罪候判

鰂魚涌惠安苑時任物業經理、61歲的李耀鈞，偽造兩名保安員的值勤紀錄，以詐騙該屋苑業主立案法團薪金及勤工獎共約8,500元，早前被廉政公署起訴，被告今日（1日）在東區裁判法院承認控罪，11月15日判刑。

一名私人屋苑時任物業經理偽造兩名保安員的值勤紀錄，以詐騙該屋苑業主立案法團薪金及勤工獎共約8500元，早前被廉政公署起訴。 （資料圖片）

李耀鈞承認兩項罪名，即一項欺詐，違反香港《盜竊罪條例》第16A條；及一項串謀詐騙，違反普通法及《刑事司法管轄權條例》第4（2）條。主任裁判官錢禮將被告暫時還押懲教署看管，直至11月15日判刑，以待被告的背景及社會服務令報告。



廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述罪行。案情透露，被告於案發時受聘於鰂魚涌私人屋苑惠安苑的法團為物業經理，負責監督惠安苑管理處的日常運作，包括聘請保安員和核實他們的薪金金額。保安員上下班均須以值勤記錄卡打卡，以計算其薪金和勤工獎。

被告於2018年7月23日向惠安苑管理處遞交一名夜更女保安員的值勤記錄卡，聲稱她一星期前開始上班，要求管理處安排向她發放七月份的薪金。案情透露，惠安苑法團根據被告遞交的文件向該保安員發出一張7920元的支票，用作支付她七月份的薪金。被告在警誡下接受廉署人員會面時承認該保安員是他妻子。他向法團訛稱妻子出任夜更保安員，並用其值勤記錄卡打卡，訛稱她於2018年7月16日至31日期間當值。



被告又應另一名夜更保安員的要求，在對方於2018年6月9日至10日缺勤時，在其值勤記錄卡偽造上下班時間，使他獲發該更次的薪金和該月的勤工獎。該保安員最終就其缺勤的更次獲發550元，但並沒獲得該月的勤工獎300元。