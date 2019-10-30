廉署起訴前惠安苑物業經理　涉偽造值勤紀錄詐騙被控兩罪

廉政公署今日（30日）落案起訴61歲前鰂魚涌惠安苑物業經理李耀鈞，他涉嫌偽造2名保安員的值勤紀錄，以詐騙該屋苑業主立案法團（法團）薪金及勤工獎共約8,500元，被控一項欺詐及一項串謀詐騙罪，被告已獲廉署准予保釋，以待星期五在東區裁判法院應訊。

廉政公署今日（30日）落案起訴61歲前鰂魚涌惠安苑物業經理李耀鈞，他涉嫌偽造2名保安員的值勤紀錄。（資料圖片）

案情指61歲被告李耀鈞，於案發時受聘於鰂魚涌私人屋苑惠安苑的法團為物業經理，負責監督惠安苑管理處的日常運作，包括聘請保安員和核實他們的薪金金額。被告李耀鈞涉嫌於去年7月16日至8月1日期間，向惠安苑法團虛假地表示其妻子擔任該屋苑的夜更保安員，以及在值勤記錄所示的期間當值，並意圖詐騙而誘使該法團向其妻子支付薪金共7920元，導致她獲得利益或該法團蒙受不利，違反香港《盜竊罪條例》第16A條，被控欺詐罪。

另外，被告李耀鈞亦在於去年6月9日至30日期間，涉嫌與另一名夜更保安員一同串謀詐騙該法團，不誠實和虛假地表示該名保安員曾於一個12小時的夜班更次在惠安苑當值，從而誘使法團向對方支付該更次的薪金和該月的勤工獎。經廉署調查發現，上述12小時夜班更次的薪金為550元，而該保安員沒有獲發勤工獎300元，違反普通法及《刑事司法管轄權條例》第4(2)條，被控一項串謀詐騙罪；被告已獲廉署准予保釋，以待星期五在東區裁判法院應訊。