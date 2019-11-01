梁振英籲外傭揭僱主「黑暴行為」賺懸紅　僱主協會斥破壞僱傭關係

反修例風波持續，前行政長官梁振英本周二（10月29日）前在其Facebook上載一份舉報表格，鼓勵家庭傭工檢視僱主是否藏有的「攻擊性武器」及「防衞性裝備」，以舉報僱主的「黑暴行為」。梁又促「沒違法」僱主「請將這單張內容告知你家中的姐姐，並請她廣傳各鄕里姊妹：舉報有錢收」。 香港家庭傭工僱主協會會長容馬珊兒直言梁振英此舉是破壞僱傭關係。她表示，外傭舉報僱主導致其被捕，隨時令外傭失去工作；且大部分外傭來港均為了工作，而非參與政治，外傭並不會為了「所謂正義」而犧牲工作，故外傭舉報僱主「機會近乎零」。

前特首梁振英經常在社交網站上評論時事。（資料圖片）

着看清單檢視僱主是否有攻擊性武器

前行政長官梁振英周二在其Facebook專頁上指，「有人見義勇為，為《803懸紅基金》做了一張單張，鼓勵家庭傭工舉報僱主的黑暴行為」。該份舉報表格要求外傭審視僱主是否藏有「攻擊性武器」及「防衞性裝備」，又要求外傭填寫僱主的姓名、電話及地址。

梁振英促僱主也主動加入篤灰行列，「請將這單張內容告知你家中的姐姐，並請她廣傳各鄕里姊妹：舉報有錢收。」

前特首梁振英Facebook專頁截圖。

容馬珊兒：舉報是否成功入罪 外傭都輸

家庭傭工僱主協會會長容馬珊兒認為，梁振英此舉是破壞僱傭關係。她指出，即使外傭進行舉報，僱主亦未必會被定罪，「舉報失敗連份工作都冇埋」，且亦令外傭擔心因舉報而遭到報復，「除非返菲律賓，永遠唔返香港！」

即使舉報成功，相信僱主亦不會繼續聘用該名外傭，亦令外傭失去工作，所以外傭舉報僱主「機會近乎零」。

香港家庭傭工僱主協會會長容馬珊兒指大部分外傭來港均為工作，不會參與政治。（資料圖片）

不排除為求財而舉報

容馬珊兒解釋，外傭會舉報僱主不外乎兩種情況：第一，當舉報獎金夠多，而外傭本身經濟有困難時，不排除她們會為求財而舉報僱主；第二，僱傭關係本身較差，外傭以報復心態舉報僱主。

梁振英亦未有提及獎金具體數目，對此容馬珊兒直言「有幾多錢收，點樣收錢要知道」，否則外傭舉報意欲不大。

有外傭反勸僱主勿參與示威

容馬珊兒再解釋，大部分外傭來港均為了工作，而非參與政治，外傭並不會為了「正義」而犧牲工作。而大部分外傭和僱主均有感情，亦有聽聞有外傭因擔心僱主參與示威被捕，反勸僱主不要參與示威，「就算僱主有違法行為，因為有感情所以都唔希望佢被捕」。

對於梁振英在其Facebook進行呼籲，容馬珊兒又指外傭習慣使用自己國家的社交媒體，較少瀏覽本港的Facebook網頁，「究竟有幾多外傭走入佢facebook睇，反而係僱主睇到。」