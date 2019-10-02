梁振英先生，請還社會寧靜

香港正陷嚴重撕裂，是不爭之事。社會各界此時應該做的是澆水降溫。奈何全國政協副主席、香港前特首梁振英卻不改其作風，不停在社交媒體挑起矛盾，中五學生中槍翌日，他便最少七度發文對何傳耀中學指手劃腳。此舉不但影響學校自主及有不尊重其專業之嫌，亦只會令社會更加紛擾不休。

荃灣公立何傳耀紀念中學一名中五學生在10月1日示威中被警員開槍擊中，為全港關注及擔心。翌日，前特首梁振英由上午8時30分至下午5時59分，即半日時間之內，在社交媒體七次發言，更多次將矛盾直指學校校長，一方面要求校長開除涉事學生，另一方面甚至叫該名校長辭職，聲稱為「應有的擔當」，有向學校施壓之嫌。

梁振英在對校長發的公開信中，指出「任何學生都沒有免受刑事和其他後果的特權，貴校學生並不例外，我公開呼籲閣下馬上革除這名學生暴徒學籍」。毋庸置疑，任何人都沒有免受刑事後果的特權，但刑事後果並非由一校決定，而是警方執法及法庭審訊，事實上襲擊警員的學生已被警方以襲警罪名拘捕，將面臨司法程序。所以，即使學生是否留有學籍，跟免受刑事後果的特權完全是不相干。

刑事後果之外，學生應否有「其他後果」？就梁振英的言論，他所指的「其他後果」明顯是「開除學籍」。然而，一名學生是否需要開除學籍，根據資助學校則例，乃屬於校本範圍之事，由校長決定是否有充足理由，並須事先通知家長，而不能「馬上革除」。政府方面，根據教育條例，只有教育局常任秘書長可以直接要求資助學校開除學生或校長。

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梁振英作為政協副主席，當然沒有權力革除學生學籍，他亦只是以「公開呼籲」一語。但雖知道，梁振英作為前特首，其一言一行都容易帶來政治壓力。其早前已經針對將軍澳真道書院助理校長，不但因而批評教育局局長，更表示「關心教育的市民可否在真道書院外設連儂牆，表達憤慨？」，有如在間接動員群眾追擊涉事學校。

或許是社會的政治張力太濃厚，令我們容易想將政治鬥爭帶入學校之內。但不論是教師涉嫌失言，抑或學生涉嫌刑事，目前都有既定機制可以處理，社會應該還校園自主空間。我們不但應該捍衛校本專業自主，亦應該相信教育局的機制，實在不須梁振英這名前特首試圖干預。

「01觀點」已不只一次指出，這名前特首應謹言慎行，不要再在香港掀起鬥爭風氣。當已經有學生中槍受重傷，我們希望社會各界均能同心協力，促進社會降溫甚至和解。就此，「01觀點」再次嚴正指出：香港已經夠亂了，市民之間的敵視情緒已經夠深，梁振英這名前特首絕對不應該再添柴添火，特別是對不同學校指指點點，狙擊學生、老師或校長。梁振英先生，請還香港社會寧靜。

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