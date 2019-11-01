【警方記者會】周末2集會獲批　警方：近月有激進示威者混入

警方今日（1日）下午4時舉行例行記者會，港島總區高級警司（行動）吳樂俊在會上表示，本周末五宗集會及遊行申請，其中明日（2日）於維園和添馬公園舉行的集會，以及周日（3日）於由維多利亞公園出發的遊行，警方經風險評估後，向申請人發出禁止集會通知書。另外兩宗明日分別於遮打花園和愛丁堡廣場舉行的公眾集會，警方則發出不反對通知書。 港島總區高級警司（行動）吳樂俊指近月部分激進示威者混入和平示威者中，造成威脅，直言「就算你以為冇事，最後都可能會被牽連」。

警方今日（1日）下午4時舉行例行記者會。（羅君豪攝）

警察公共關係科總警司謝振中、警察公共關係科高級警司（媒體聯絡及傳訊）江永祥、有組織罪案及三合會調查科高級警司李桂華、港島總區高級警司（行動）吳樂俊及行動部高級警司汪威遜，聯同消防處副消防總長（新界北）郭柏超今日（1日）會見傳媒。

港島總區高級警司（行動）吳樂俊表示，警方接獲周六（2日）及周日（3日）共五個在港島區舉行的公眾集會及遊行通知，其中包括明日（2日）分別在維多利亞公園、添馬公園、遮打花園，以及於愛丁堡廣場舉行的集會活動；並在周日（3日）由維多利亞公園出發，前往夏慤花園的遊行活動。

▼10.1示威 各區晚上7時情況▼​

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吳樂俊指出，警方進行風險評估後，就其中三項公眾活動發出禁止集會及遊行通知書，當中包括明日在維多利亞公園和在添馬公園舉行的公眾集會，以及周日（3日）由維多利亞公園出發的遊行，其中一宗遊行申請會於今日進行上訴聆訊。至於周六在遮打花園及愛丁堡廣場舉行的公眾集會，警方則發出不反對通知書。

日期 集會/遊行 警方評估結果 2/11周六 求援國際，堅守自治集會（維園） 反對 添馬公園集會（政府總部） 反對 人權民主法案集會（愛丁堡廣場） 不反對 和你摺紙鶴（遮打花園） 不反對 3/11周日 維園遊行至夏慤花園 反對

高級警司吳樂俊：審批絕對係一視同仁

吳樂俊亦就申請結果解釋，表示警方均會就每一項遊行或集會申請，進行獨立的風險評估，並發出反對或不反對通知書。警方對不論持任何政見的人士，警方亦會就其申請作出反對，強調「絕對係一視同仁」，又指不會因申請人的政見背景或理念作為原因，反對其公眾活動申請。



惟他指近月部分激進示威者混入和平示威者中，造成威脅，直言「就算你以為冇事，最後都可能會被牽連」。另外，有記者問及明日有民主派人士會於維園舉行集會，吳樂俊表示警方會按一貫做法，盡量協助和平合法的集會。惟他表示自6月起，每次和平集會後，都有機會演變成衝突，當破壞社會安寧的情況出現，警方必定會第一時間介入處理。