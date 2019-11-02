【逃犯條例】蒙面人衝擊知專學院　楊潤雄稱社會應譴責暴力行為

香港知專設計學院15歲學生陳彥霖浮屍案餘波未了，周三（30日）因知專設計學院高層未有現身與學生會面，結果有黑衣人進入校園並進行破壞，警員一度手持長槍在校門外戒備。教育局局長楊潤雄今日（2日）在電台節目談及事件，理解知專學院因私隱未能交出閉路電視片段，強調暴力行動是不應該，社會應譴責暴力行為。

香港知專設計學院周三（30日）因未有高層與示威者會面，遭蒙面的示威者破壞，警方更一度派人持槍到場。教育局局長楊潤雄在商台《政經星期六》稱對事件感痛心，認為知專學院因為私隱問題未交出閉路電視片段是正常。

楊潤雄強調，死者陳彥霖家人在接受傳媒訪問時亦無懷疑事件，「為何有些蒙了面的人，單純對事件有懷疑便可以破壞校園內的設施呢？」他重申，大家可以對校方的做法感不滿，但不應該進行暴力行動，「有學生未能上學，社會要付出代價；社會應譴責暴力行為。」

香港知專設計學院近日多次受到示威者的破壞。（資料圖片 / 林振華攝）

至於有警員到場，楊潤雄指出警方會全力為大專提供協助，「相信學院會想辦法如何防止類似（暴力）的事件發生。」他相信，香港人是守法，近月有小撮人衝突執法隊伍，「這仍然不是香港的主流意見。」

楊潤雄指出，政治表態或活動不應該在學校中進行，認為會影響其他同學的學習。他重申，學生也不應該參加暴力行為，強調不單對個人構造危險，亦是違法。

另外，楊潤雄透露早前與中小學校長會面，討論學校推行公民教育時比重，「例如網上『起底』等事情，我們都應該要教他們思考。」他希望社會可以靜下來，「有不意見是否可以一同生活？在社會中尋求共識，過往香港做得到，未來是否也可以做到？」相信由政府帶頭可令香港重回軌道。