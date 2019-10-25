【油塘女浮屍】網民發起悼念陳彥霖　知專築人鏈至將軍澳海濱公園

就讀職訓局青年學院的15歲女學生陳彥霖，上月被發現浮屍油塘海面，事件引起公眾關注，有網民懷疑死者並非自殺及死因與反修例活動有關，多次舉行悼念活動及要求知專設計學院公開有關閉路電視錄像，校舍屢被破壞一度需要停課。 今晚（25日）有網民再發起築人鏈活動，由知專至將軍澳海濱公園，逾百人參與，其間不時高叫有關反修例的口號。

活動於晚上7時開始，數十人最初於知專設計學院地下位置聚集，其後人數陸續增加，約7時半人士開始步行前往將軍澳海濱公園。有參與人士手持陳彥霖的畫像，亦有人沿途高舉手機燈，其間高呼「我有權戴口罩」、「香港人反抗」及「光復香港時代革命」等口號。

海怡女浮屍 網民指今舉行喪禮

日前海怡半島出現一具女浮屍，被網民懷疑為10月1日警方拘捕的一名女示威者，警方澄清否認。有網民今日於網上貼出聲稱該名死者的喪禮今日於紅磡溫思勞道普眾善舍舉行，親友及朋友可到場上香致祭。記者晚上到普眾善舍視查，未見有人士於善舍外聚集，善舍內亦未有進行特別儀式。

本月8日下午，香港仔海怡半島對開海面一名黑衣女子被發現溺斃，警方初步調查後指死者年約20至30歲，暫未確認身份，經閉路電視發現死者於下午約4時半獨自一人於上址跳海，事件沒有可疑。有網民指死者衣著與10月1日示威衝突中一名被捕女子的衣著相近，懷疑為同一人。其後警方再於網上澄清，指有網上傳言指女死者為一名10月1日被警方拘捕的女示威者，警方指經查證後已確定該名被捕人士已經獲准保釋，亦已確定其人身安全，希望公眾不要胡亂相信未經證實的傳言。