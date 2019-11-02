聖保羅書院校長源廸恩：經歷不一樣暑假　一直有與反修例學生溝通

反修例風波下，有部分直資名校停辦中一入學講座，而一向深受家長歡迎的中西區直資男校聖保羅書院，則決定如期在今日（2日）舉辦三場中一收生簡介會，料4,000名家長及學生出席。 在校內掛有「得自由循知識路、容差異繫保羅心」的直幡，校長源廸恩直言今年經歷了一個不一樣的暑假，學校一直與校內的反修例關注組學生溝通。聖公會教省主教長鄺保羅下周將約見屬校校長及校監，討論社會爭議持續升溫下屬校的對策，源廸恩認為並非「訓示」，而是而是大主教希望了解學校面對的困難，視乎情況提供支援。

聖保羅書院學生請了一名退休老師寫上「得自由循知識路、容差異繫保羅心」直幡。（高仲明攝）

校方一直有與反修例關注組學生溝通

聖保羅男女中學校董會早前向家長發信，指所有人不可在校內宣示個人政治立場或主義，未經校方事前書面同意，不可用學校名義在校內外舉辦相關活動，並要求校方提醒學生，「我校同學於校園內外都不可舉行或參與違法之公眾示威或集會活動」。

被問到聖保羅書院有否面對同類壓力，源廸恩認為，各校文化、學生類型、做法及應對方法不同，前提是互相尊重、以學生為本；目前學校校董會未就事件開會討論，但形容校董會一直支持校方。而該校亦有與反修例關注組學生保持溝通，「底線是不犯校規為準則」，他舉例指不可講粗口，亦要互相尊重。

聖保羅書院校長源廸恩表示，大家都經歷了不一樣的暑假及開學，是「好難的課題」，坦言感到壓力，但認為對學校及學生亦是「學習的經驗」。（高仲明攝）

經歷不一樣的暑假 視壓力為學習經驗

源直言，大家都經歷了不一樣的暑假及開學，是「好難的課題」，坦言感到壓力，但認為對學校及學生亦是「學習的經驗」。他強調，「學校以舒緩及疏理同學情緒為首要任務」，透露在學生要求下，校方與學生經商討後，學生請了一名退休老師寫上「得自由循知識路、容差異繫保羅心」直幡，並在校內東翼大樓外牆掛上。

他強調，學校尊重不同意見，亦希望與同學保持互相包容及溝通，「聽學生需要是我們一向取態」，讓他們能盡量回歸校園生活。

未收到警察子女被欺凌投訴

至於有否家長投訴或關注欺凌情況？他稱該校學生家長有不同職業，包括警察及公務員等，暫無收到相關要求，但校方會留意需否作特別處理，而老師都已「總動員」關心學生需要，但目前未見駐校教育心理學家工作量大增。他重申學校「以學生為本」，亦設家庭輔導服務，與家長同行、陪伴兒子成長。

聖公會下周約見屬校校長校監

聖公會教省主教長鄺保羅下周將約見屬校校長及校監，討論社會爭議持續升溫下屬校的對策。源廸恩表示，下周一（4日）及周二（5日）分別是中學及小學的會面，但他相信並非「訓示」或「共商對策」，而是大主教希望了解學校面對的困難，視乎情況提供支援。

負責學與教的副校長袁經恒則負責講解學校的教學及課外活動等。（鄧穎琳攝）

反修例風波下，有部分直資名校，如協恩中學、聖保祿學校均受社會情况或交通問題影響，停辦中一入學講座。而一向深受家長歡迎的聖保羅書院，則決定如期在今日舉辦中一入學簡介會，第三場舉行時間3時至4時半，碰上為公眾活動舉行之時。校方表示，只要香港大學站維持開放，將會繼續舉行簡介會，‍若港鐵關站則會取消。校長源廸恩稱，近日社會情況下，政府中西區民政署人員有聯絡學校提供最新交通情況，協助學校了解是否需要取消活動。

而出席首場中一簡介會的家長黎太指，考慮到社會活動及交通情況，故特地選擇最早的場次，簡介會後對學校印象良好，會考慮為兒子報讀。而鄭先生亦表示，家住沙田特地駕車前來，簡介會後會盡快離開，避免遇上衝突；而其兒子則表示，對學校的STEM活動感興趣，亦詢問了學校上學時間，與現時小學相若，印象不俗。