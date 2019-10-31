【逃犯條例】聖保羅男女校董會發信禁學生示威　違者處分

反修例風波持續未平，中學生在4個多月來亦活躍於各種示威活動，包括參與遊行、校內集會及組成人鏈等。直資名校聖保羅男女中學校董會昨日（30日）向家長發信，要求學生在校園內外不可舉行或參與違法公眾示威或集會，亦不可以利用學校宣示政治立場或主張，或以學校名義在校內外舉辦相關活動，「違者一律視為違反校規，面臨紀律處分」。

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聖保羅男女中學校董會致家長的信件指，近日香港發生的事件令社會嚴重分裂，亦騷擾學校教學行政，包括多次收到匿名信和公開信。校董會表示，校方極度關注學生在校內唱歌、組人鏈、靜坐等，活動雖然「相對和平」，但由於參與者帶上口罩，在現行法例下已經違法。

信中又指，校董會為了「保護同學安全」，促請校方提醒所有學生，在校園內外都不可以舉行或參與違法示威或集會，所有人都不可以利用學校作平台，在校內宣示個人政治立場，未獲批准不可以以學校名義在校內外舉辦活動，「違者一律視為違反校規，面臨紀律處分」。

校董會在信中稱，校方一直致力培養學生獨立思考，尊重不同意見，樂見學生關心社會，尊重他們表達意見的權利，但校方有責任指導學生如何「以正確和合法的方法」表達意見。校董會呼籲持份者支持學校，不希望有人因不認同教育理念及校政措施，而「選擇與母校切割、離職或離校」。