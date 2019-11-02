【11.2集會】灣仔新華社遭示威者縱火　大門玻璃被破壞

反修例示威衝突持續，11月2日警方反對維園集會，逾百位民主派區議會選舉候選人，稱引用《選舉條例》在維園內舉行每個不多於50人、毋須警方批准的選舉活動。 不過下午開始，警方與示威者在銅鑼灣、灣仔等地 衝突，警方多次發放催淚彈。在下午約5點20分，激進示威者「快閃」破壞位於灣仔的中國官方新聞機構新華通訊社香港分社，地下玻璃外牆全破壞，入口大堂遭縱火。示威者在十分鐘內撤離。

11月2日，灣仔新華社遭示威者縱火，大門及外牆玻璃被破壞。（莊恭南攝）

新華社香港分社遭縱火後不久就被撲滅，入夜後約6點多，記者再到現場，看到地面有懷疑被熏黑的痕迹，有職員在內視察。

現場的一名職員稱，今天新華社內本有人上班，但因應大樓被破壞，已經疏散所有人，他稱事件中無人受傷，「都係爛啲死物」，而示威者扔進的火種，沒有燒毀物件，只薰黑了地板。但約6點半，職員「改口」稱上層仍有大量同事逗留在辦公室，惟不願透露實際數字。

11月2日，新華社香港分社遭縱火，消防之後到場將火救熄。（梁鵬威攝）

現場是灣仔皇后大道東，是中國官方通訊社新華社的香港分社。新華社是中國國務院的正部級直屬事業單位。

據資料，新華社香港分社於1947年成立，剛營運時的確是一個新聞機構；直至60年代，新華社香港分社就成為中國政府與港英政府的交涉渠道，由港督政治顧問負責日常聯繫。於1978年，時任港督麥理浩首出席新華社香港分社舉辦的中國國慶招待會，自此成歷任港督每年出席慣例，直到香港回歸前，故實際上新華社香港分社獲默認為中國政府代表機構，俗稱「大新華」，而通訊社則俗稱「小新華」。

在回歸過渡時期，新華社香港分社使用密碼通訊，同北京的機密文件往來使用外交郵袋，由外交信使運押。其原本的新聞業務部門，對外稱「新華社香港分社總編輯室」，由國家通訊社新華社領導，實質已同新華社香港分社徹底分離。

於1997年9月，中央政府式書面通知特區政府，新華社香港分社為中央授權的駐港機構。2000年，中央駐港機構新華社香港分社更名為「中央人民政府駐香港特別行政區聯絡辦公室」，即「中聯辦」；而通訊社則繼續用「新華社香港分社」的名稱。