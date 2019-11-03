恒基地產借43萬呎棕地建過渡屋　原租戶冀有賠償：難話搬就搬

恒基地產昨日（2日）宣布，將借出鄰近錦田共42.8萬平方呎，為期七年，以建社會最大社會房屋項目，共提供約2,000伙單位。 記者到場視察，由錦上路西鐵站步行至該處約需15至20分鐘，沿路大多是農地或棕地。有向恒地租地的負責人指，相信他們是發展範圍之一，未來將要收地建過渡屋，惟他們至今未有收到通知。他又指，棕地作業涉及大型儀器，難以「話搬就搬」，冀恒基能提供賠償。

三級歷史建築江夏圍現時雜草叢生。（王潔恩攝）

選址鄰近三級歷史建築江夏圍。記者到江夏圍附近視察，由錦上路西鐵站步行出發約需15至20分鐘，沿路除了錦上路跳蚤市場外，甚少見到食肆及商店，一般都是棕地或農地。該處現時有大量棕地作業，如建築工程、車場等，附近亦有由其他業主擁有的棕地，經常有貨車出沒。

至於日擬活化保育的江夏圍，現時則雜草叢生，非常殘舊，不時老鼠走過。

江夏圍附近有不少棕地作業，由錦上路西鐵站步行出發約需15至20分鐘。（王潔恩攝）

棕地作業負責人：恒基未有通知

恒基昨日指出，現址至今尚有五至六戶租戶，現時正作棕地作業，未來將收回建過渡屋。

有棕地作業負責人指出，他們向恒基租用三萬多呎棕地，用以擺放運泥機等設施。他說，恒基事前並無通知他們將收地發展，直至記者向他查詢後得悉。從地圖所見，他相信現址將會被收回。

租戶上月才續約

他又指，上月才與恒基再續約，對此消息表示震驚，「要我哋搬都得，但希望有賠償。」他說，他們有大量大型機器及儀器，加上其他地方租金昂貴，難以「話搬就搬」，未來或需結業。

另一戶相信將被收回發展的棕地作業員工說，他們租用土地七年，從未聽過有關消息，坦言「唔知點算」。他說，早前他們亦租用另一幅錦田棕地，惟因地主加租，最後花約數月才找到此處，未來可能要搬古洞等地方。