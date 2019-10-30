運房局擬向立法會申撥款50億　助建過渡性房屋　每個單位最多55萬

新一份《施政報告》建議增建過渡性房屋，目標在未來3年提供一萬伙。 運房局今日（30日）向立法會提交文件，建議撥款50億元作非經常承擔額，以支援非政府機構推行過渡性房屋項目，申請人可分階段提交多項資助申請。若項目營運不少於3年，每個新建過渡屋單位的資助上限由20萬至55萬元不等。

為解決房屋問題，運房局建議開立50億元非經常承擔額，以支援非政府機構推行過渡性房屋項目。（資助圖片）

據運房局提交立法會文件指出，截止今年9月，由不同非政府機構營運的過渡性房屋共620個，至於現有及已公佈的項目，則預計可提供960個單位。

當局認為，當中所需的工作及財政承擔或超出非政府機構的能力，甚至與他們所倡議的短期非牟利用途不成比例。為促成更多過渡性房屋項目，及達到三年提供一萬個過渡屋的目標，當局建議推出專項資助計劃。

資助上限由20萬至55萬元不等

運房局指出，項目申請者可就單一個項目，分階段提交多項資助申請。當局建議，空置住宅樓宇內改裝每個單位合共最多可資助20萬元；在空置土地上搭建或在非住宅樓宇內提供的過渡屋，則每個單位最多資助55萬元。

擬議的資助範圍，包括地盤工整及斜坡改善工程、搭建臨時構築物（包括組裝合成法）、修茸破舊處所、鋪設排水管或污水渠等。若過渡性房屋屆滿營運年期，機構亦可申請清拆資助。至於日常運作及保養開支，則不屬於資助範圍。

現時不少過渡性房屋項目由關愛基金提供資助。（資料圖片／樂善堂提供） 機構有機會先墊支 文件又指，各筆撥款會以項目進度達到資助協議所訂明的目標、認可收據或帳單，而有關工作亦已完成，便能分期發放。 為增加撥款的透明度及問責性，運房局亦會就獲批的申請，向房屋事務委會提交年度報告。

營運期少於三年 資助上限或調低

運房局表明，過渡屋的租金水平應較市值租金低，當局會按各個項目的情況釐定，並在政府及項目申請者雙方議定後，在資助協議中訂明。至於項目所得的盈餘，運房局建議，項目營運者須投資於項目的改善工作、其他過渡性房屋項目，或事先獲運房局同意的其他社會福利用途。

局方又指，過渡性房屋預期營運應不少於3年，但在特殊情況下，少於三年營運期的項目亦可獲考慮，但資助上限為會較低。

開設職位監督資助計劃

當局又指，為考慮到擬議的資助計複雜及敏感性，建議開設一個為期5年的首長級丙級政務官職位，以監督資助計劃，並為過渡性房屋專責小組提供政策支援及督導，直至2025年3月31日，所需增加的年薪開支為217.98萬元。

而政府亦擬於2020-21年在相關的專業、行政、文書及秘書職系開設10個有時限的非首長級職位，為期五年，所需增加的年薪開支為892.8萬元。