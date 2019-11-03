【逃犯條例】陳茂波料全年經濟或負增長　斥暴力事件挫投資信心

反修例風波持續逾4個月，昨日港島及油尖旺一帶再出現激烈警民衝突。財政司司長陳茂波今日（3日）在網誌談及，上周前往英國倫敦訪問，與當地政商界等人士會面時，不少與會者都關注香港社會動盪的情況，有與會者取消近期的訪港行程，有些甚至暫緩在港的投資計劃，稱他們都「憂心忡忡的問本港暴力動盪的情況何時能平息」。 對於本港經濟前景，陳茂波指，全年經濟增長0至1%的預測要再次下調，將是年內的第二度調整，意味全年經濟很大機會呈現負增長。

中環下午原定有兩個集會並已獲警方發出不反對通知書，但警方要求提早結束。入夜後有示威者堵路及燃燒雜物，警方員施放多枚催淚彈驅散。（曾梓洋攝）

陳茂波上周到訪倫敦時，曾與英國國會跨黨派中國事務小組成員會面，簡介香港形勢的最新情況，但他未有詳細談及會面內容，只表示曾與當地政界、金融監管機構、商界及創科界人士會面，稱不少與會者都關注香港社會動盪的情況。

陳茂波引述指，有與會者取消近期的訪港行程，有些甚至暫緩在港的投資計劃，由此他認為暴力事件已大大影響投資信心。惟他補充，與會者對在香港和粵港澳大灣區的投資機遇很感興趣，並認為只要能恢復社會治安和秩序，香港仍然具很強的競爭力，尤其作為內地與世界金融市場的橋樑和外商進入大灣區的跳板。

陳茂波訪問英國倫敦時，與英國國會跨黨派中國事務小組成員會面，簡介香港形勢的最新情況。（陳茂波網誌圖片）

英國脫歐爭議仍然持續，陳茂波指，英國的政商界對脫歐後，英國與香港探討簽訂「自由貿易協定」，均表示濃厚興趣。

對於本港經濟，陳茂波指連串大型示威活動、每周屢現的暴力破壞事件，對本地零售、飲食和其他消費相關行業帶來極度沉重的打擊。

陳茂波在倫敦與香港卓越獎學金計劃的在英留學生聚會。（陳茂波網誌圖片）

陳茂波說，近月的不同企業調查均顯示本港營商氣氛持續非常悲觀。首三季本港經濟按年收縮0.7%，陳茂波續指，按目前的形勢來看，全年經濟增長0至1%的預測難免要再次下調，將是年內的第二度調整，亦意味著今年全年經濟很大機會呈現負增長。