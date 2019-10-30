陳茂波訪英︰政府正竭力應對現時社會情況

財政司司長陳茂波昨日（倫敦時間10月29日）繼續倫敦之行，與英國商界及銀行界會面，鼓勵他們借助香港把握「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區發展的龐大商機。

陳茂波出席香港工商協會午餐會致辭時表示，特區政府正竭力應對現時的社會情況，從開展一個多元化的對話平台到在《施政報告》公布一系列新措施處理房屋及土地供應問題，以期減輕社會紛爭。他亦分別於8月中、9月初及上星期宣布合共超過200億元的措施以「撐企業、保就業」。

他強調，本港金融體系穩健並運作暢順，表示有信心「一國兩制」及法治等本港的制度優勢會有助香港面對挑戰。陳茂波亦提到香港在「一帶一路」倡議及粵港澳大灣區發展中發揮促進國際和地方合作的重要角色，鼓勵英國企業抓緊國家發展的契機來港拓展業務。

料一帶一路可吸引外資投資基建

同時，陳茂波亦在另一個圓桌論壇上指出，「一帶一路」倡議和粵港澳大灣區發展會吸引外資發展基建項目，而香港一直是協助把海外投資者引進內地的平台，備有發展成熟的集資及保險市場，可擔當基建項目融資及風險管理中心的角色。他鼓勵英國商界借本港開拓更大商機。

陳茂波之後與英倫銀行行長馬克‧卡尼會面，就監管合作、綠色金融和環球經濟等多項議題交換意見。他表示港英兩地經貿聯繫深厚、互惠互利，兩人同意雙方未來將繼續緊密合作。