【11.2集會】催淚彈擊中消防車　消防處：不會追究涉事消防員

反修例風波持續，上周六（2日）晚全港多區發生衝突，防暴警員在中環干諾道中清場期間發射多枚催淚彈，其中一名消防員在中區因不滿警方的催淚彈射中其駕駛的消防車，曾下車與附近執勤的警員理論，雙方口角後發生肢體衝突。 消防處就事件回覆《香港01》稱，明白該名消防員當時所面對的困難情況，消防員與警方只發生「語言間誤會，事件已得到處理及解決。」處方強調，一切指稱該消防員巳經被警方拘捕、回局後被高層責罵和會被追究、紀律處分或升遷受阻的消息，均是捏造。

消防處就此事件回覆《香港01》稱，處方港島總區在知悉事件後，即時派人向受催淚煙影響的消防員了解情況，亦明白他當時所面對的困難情況。該消防員與警方在現場進一步溝通後，「明白只是語言間誤會，事件已得到處理及解決。」

消防處強調，「一切指稱該消防員巳經被警方拘捕、回局後被本處高層『照肺』和會被追究、紀律處分或升遷受阻的消息，均是捏造，與事實完全不符。」消防處對於有人惡意散播虛假消息和分化消防人員表示極度遺憾。

警方和消防處昨日（3日）凌晨近2時，曾發表題為《雙方理解和尊重彼此工作》聯合聲明，解釋催淚煙進入駕駛艙令該消防員受影響，遂出現該不和情況，「雙方在言語上曾有誤會，其後雙方在現場溝通後，事情已處理及解決」。警方與消防處管理層已就事件作出溝通，雙方並表示理解和尊重彼此的工作，未來會繼續攜手合作，止暴制亂。