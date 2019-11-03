【11.2集會】中催淚煙消防員與防暴警爭執　工會：管方承諾不懲處

港島區昨日（2日）有連串示威衝突。有網媒及電視台拍攝到，一批防暴警推進至中環干諾道中時，一名消防員不滿消防車被催淚彈射中而下車理論，雙方有先口角，多名防暴警員將該名消防員推開。消防處及警務處隨即發布聯合聲明澄清是言語誤會，事件已解決。 消防處職工總會主席謝學忠接受查詢表示，工會已即時向管理層了解事件，相信該名消防員只是一時情緒繃緊，並非針對警方行動，管方承諾不會懲處有關消防員。另外，工會呼籲停止對涉事消防員的「起底」行為，強調「消防員執行職務時，絕對一視同仁、不分政治取態，希望外界不要將政見立場加諸於消防。」

↓↓消防員與防暴警爭論過程↓↓

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工會主席謝學忠：管理層按即時按程序了解

有消息指，高層事發後向全隊當值人員了解來龍去脈後，由該人員口中得知事件只是誤會及口角，高層向全隊當值人員表達已經了解事情，並且向所有同事表示不存在任何實質理由向該同事作出紀律處分。

消防處職工總會主席謝學忠表示，工發於昨晚事發後已第一時間向管理層了解事件，明白前線近來要長時間候命，相信是情緒繃緊下一時有言語不當，雙方已即場化解分岐。他指處方已表明不會懲處有關消防員，明白涉事消防員行為並非針對警方行動。

事發後傳出該名消防員被「照肺」，包括被質問為何有言語衝撞等。謝學忠表示，管理層只是即時按程序向涉事人員了解事件詳情，相信是內部見到有高層出現而有「誤解」，如有一名消防員昨在中環執勤時，吸入催淚煙不適，高層亦有跟進及探視。

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籲勿「起底」涉事消防員

另外片段引起熱議，涉事消防員疑被「起底」，工會表示不應有「起底」行為，對當事人造成滋擾亦不公平，強調「消防員執行職務時，絕對一視同仁、不分政治取態，希望外界不要將政見立場加諸於消防。」工會考慮會向私隱專員公署諮詢後投訴。

消防處及警務處聯合聲明指下午約6時15分，消防處調派一輛消防車處理在港鐵中環站C出口的一宗一級火警。車輛主管與隊員到場後隨即進入站內處理有關火警，而負責駕駛該輛消防車的消防員則留在車上作後勤支援。到晚上約7時半，當警方防線推進至干諾道中一帶時，警方施放催淚煙進行驅散，一枚催淚彈射中該輛消防車，」催淚煙進入駕駛艙，令該消防員受影響，「他隨後下車並向當時於消防車附近執勤的警員表達不滿，雙方在言語上曾有誤會，其後雙方在現場溝通後，事情已處理及解決」，重申「未來會繼續攜手合作，止暴制亂。」