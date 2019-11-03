【11.2集會】急救員疑遭催淚彈擊中　皮膚科醫生：可造成三級燒傷

反修例風波持續，昨日（2日）下午，港島有多場集會，有示威者不滿警方要求提早結束集會，於中環干諾道中、民耀街、龍和道一帶架設路障，防暴警不斷發射催淚彈等驅散，爆發警民衝突。衝突中，一名義務急救員懷疑遭高溫催淚彈擊中，背部大面積燒傷、脫皮。 皮膚科醫生陳厚毅指出，人體皮膚在接觸催淚彈後一般會有兩個反應，分別在接觸催淚煙霧後刺激到皮膚，並出現紅腫或痕癢的情況；或因催淚彈在爆炸時遭灼傷。他指兩種情況下均應第一時間以清水沖洗皮膚，減低與灼傷源接觸的機會，他續言在沒任何保護醫物的情況下，催淚彈最嚴重可造成三級燒傷。

警方昨晚（2日）曾於波士富街及羅素街交界發射多枚催淚彈。衝突中，一名義務急救員懷疑被警方的手擲式催淚彈炸傷後背，背部大範圍燒傷，一度出現休克情況。（路透社）

根據政府新聞處資料，昨日衝突中共有54人受傷，一名男子情況嚴重，在廣華醫院留醫；另外23人情況穩定，其餘人士則已出院。於昨日晚上近7時，大批人士在銅鑼灣時代廣場對開聚集，警方曾於波士富街及羅素街交界發射多枚催淚彈。衝突中，一名義務急救員懷疑被警方的手擲式催淚彈炸傷後背，背部大範圍燒傷，一度出現休克情況，其後救護員到場，將該義務急救員送院治理。

皮膚科醫生陳厚毅指出，人體皮膚在接觸催淚彈後一般會有兩個反應，分別在接觸催淚煙霧後刺激到皮膚，並出現紅腫或痕癢的情況；或因催淚彈在爆炸時遭灼傷。（資料圖片）

皮膚科醫生陳厚毅表示，單憑照片未能確定該義務急救員是否遭催淚彈灼傷。惟他指一般情況下，催淚彈除了影響氣管外，對人體皮膚亦可造成兩種主要反應，包括刺激性皮膚，即出現紅腫和痕癢等症狀，以及皮膚上的化學、火焰灼傷，皮膚會感到疼痛，出現水泡等症狀；陳厚毅續言人體在沒有任何保護衣物的情況下，催淚彈最嚴重更可對人體皮膚造成三級燒傷。

陳厚毅又指，由於人們在正常情況下會穿著衣服，加上不少外出參與遊行的人均會穿上長袖衣物，即使在遭催淚彈的煙霧影響，又或直接射中身體的情況下，亦能提高保護效能，減低與灼傷源接觸的機會。他提醒，在接觸催淚彈後，傷者須立即遠離灼傷源，並用大量清水沖洗傷口，以減低與灼傷源接觸的時間，避免皮膚灼傷。