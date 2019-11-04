【11.3集會】元朗三少年遇查　稱警質問：係咪想喺監倉讀書？

反修例風波持續近5個月仍未平息，11.3「七區行街」再度演變成多區衝突。昨深夜近11時開始，元朗亦被示威者堵路，防暴警先後制服及截查多人，包括三名未成年少年。他們獲放行後聲稱，警方除查問他們有否參與示威，更一度以威脅性口吻質問：「係咪想喺監倉讀書？」、「係咪想俾人雞姦呀？」、「係咪想俾人打到做浮屍？」三人批評，警方做法不合理，對他們行為感到恐懼及反感。

三名少年在元朗水車館街遇查，事後批評警方做法不合理。（徐嘉蒓攝）

一男子被搜出懷疑鐵枝

昨深夜近11時，示威者於元朗大馬路一帶聚集，期間有人架設路障及敲打硬物。未幾，防暴警衝出清場，並於谷亭街公廁對開制服一名男子，他頭部被按於地上，頭、口、面、膝均有受傷。據了解，警員在其隨身袋中，搜出懷疑鐵枝，一度高叫現場記者拍攝該「武器」，其後將該名男子押上警車帶走。

水車館街截查五人 包括三少年

及至凌晨零時許，警員途經水車館街時，先後截查五名男子，其中三名少年年僅14至16歲。據悉，眾人被搜查約20分鐘，記低身份證、住宅地址及攝錄樣貌，其間警方曾問三人：「你為何存在這裡？」最後放行時，又大聲向他們稱：「俾心機讀書知唔知？」

「有冇出過去呀？邊次出過去？」

該三名青年獲放行後，向傳媒自稱是元朗居民，事發時只是晚膳後經過事發地點，查看發生何事，卻被截查。三人透露，搜查期間，警員不斷以粗言穢語辱罵他們，查問他們有否參與示威遊行，「有冇出過去呀？邊次出過去？」並要求他們具體說明「出去」日子，他們和盤托出後，又遭警方指摘。

元朗谷亭街公廁對開有一名男子被按地制服，袋中搜出懷疑鐵枝。（徐嘉蒓攝）

「係咪想俾人打到做浮屍？」

三人續指，警員得悉他們學生身份後，問他們是否想坐監留案底，又細聲質問：「係咪想喺監倉讀書？」其後有警員更稱：「係咪想係入面（監獄）幫人打飛機？」、「係咪想俾人雞姦呀？」他們強調，警方確實說出相關話語，「我哋講真㗎！」三人更指有警員問：「係咪想俾人打到做浮屍？」

批警方做法不合理

他們認為，警員口脗具威脅性，「用粗口問候我哋屋企人，我哋全程口窒窒，答咩都唔啱！」對整個截查過程感到恐懼及侮辱。三人表示，只是路過便被截查，批評警方做法不合理。他們認為，警察應該除暴安良、保護市民，但警方盤問的語氣，令他們反感。