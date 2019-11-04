【七區集會】太古城中心食肆如常營業　員工指周日情況未算混亂

周日（3日）多區於晚上爆發衝突，當中有市民於太古城中心發起「東區集氣人鏈日」，警方指因有餐廳被破壞到場驅散，而太古城中心內有多間美心集團旗下的餐廳，當中北京樓及「Treats」均曾被噴上油漆。 衝擊過後，兩間餐廳今日（4日）如常營業，有員工指餐廳內有食客在場感驚慌，惟坦言情況未算混亂。

有市民於周日（3日）在太古城中心發起「東區集氣人鏈日」，主要於商場內唱歌及築人鏈，其後有人於數間美心集團旗下的餐廳外塗污及貼上文宣。

曾被塗污的中菜館「北京樓」及美食廣場「Treats」今日如常營業。至於另一間同屬美心集團的Starbucks亦未有受影響，未有如其他分店般於店外圍上木板。

於早上約11時，有北京樓的員工清潔餐廳玻璃上的噴油，並以黑色膠布覆蓋部分油漆；餐廳其後如常於早上11時半營業。北京樓副經理林先生稱，周日示威者僅在店外的玻璃噴漆，惟當時店內仍有少量食客，員工其後安排他們調往較入的位置，並於他們用膳後安排員工下班。林先生續指，當時員工及食客略感驚慌，惟情況未算混亂，事後亦無警員到場。他指公司有就示威活動給予指引，會跟隨商場關閉情況提早收舖。

於約早上11時有北京樓的員工清潔餐廳玻璃上的噴油，並以黑色膠布覆蓋部分油漆。（張嘉敏攝）

市民於周日下午在太古城中心發起人鏈活動，初時以和平方式築人鏈及唱歌，其後警方指因有店舖被破壞而入內進行驅散行動，期間使用胡椒噴劑及一度擎槍指向在場市民。太古城中心其後發表聲明，指商場未曾報警，同時未獲警方行動前預先通知。昨日商場外有市民遇襲，地下一度血跡斑斑，地面遍布染血紙巾，一片狼藉。記者重返該位置，附近商舖未有圍封，或有人在場調查，地下雜物亦已被清理。