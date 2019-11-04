【七區集會】政府遺憾太古城傷人事件　籲意見不同人士放下分歧

網民昨日（3日）發起七區集會，遍及全九，雖然響應人數不多，惟在「擦槍走火」不斷下，多個商場爆發警民衝突，包括沙田新城市廣場、屯門時代廣場、大埔超級城及太古城，防暴警入內拘捕多人。 政府嚴厲譴責暴力行為，就晚上在太古城發生的傷人事件，政府深表遺憾並嚴厲譴責暴力行為，發言人呼籲意見不同的人士放下分歧，保持理性克制、和而不同的態度，絕不可蔑視法紀，行使私刑。

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強烈譴責屯門有人堵塞商場主要出入口

政府發言人表示，有蒙面暴徒下午起再次發動攻擊，肆意破壞港鐵設施和個別商舖，導致不少大型商場提早關門，令多區陷入混亂和恐慌。發言人表示，在屯門區，有人更堵塞商場主要出入口，罔顧大眾安危，倘若商場發生緊急事故，將嚴重阻礙市民離開，情況不堪設想，應予強烈譴責。



發言人表示，為確保公眾安全，維護法治，警方必須果斷採取驅散行動，拘捕涉嫌違法者，嚴正執法，以盡快恢復社會秩序。

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警斥蒙面暴徒「有組織地破壞」行動

警方在周一（4日）凌晨，也發表聲明，指大批蒙面暴徒在全港多區「有組織地破壞」設施及目標商舖、堵塞交通及襲擊警務人員，警方對暴徒予以強烈譴責。

警方指昨日下午1時起，多批示威者於全港多區的主要商場聚集，包括沙田、屯門、大埔及太古等，開始時情況大致和平。但其後多批蒙面暴徒破壞港鐵站設施、在商場內有計劃地肆意破壞設施及目標商店，以及堵塞商場出入口；「蒙面暴徒亦在多個商場流竄，逃避警務人員追捕」，因此警務人員遂分別進入沙田新城市廣場、屯門時代廣場、大埔超級城及太古城中心。

警方表示，到場處理上述案件期間，部分在商場內的暴徒從高處向警務人員投擲雜物；亦有暴徒在不同地點包圍、指罵並毆打持不同意見的市民。「此等行為公然挑戰法治，行為令人髮指，警方予以強烈譴責」。



到晚上約7時半，太古城更出現嚴重傷人案，五人需要送醫院治理，當中兩人目前情況危殆。警方強烈譴責所有暴力行為，不論任何犯案原因或背景，警方都會嚴肅處理案件，並會積極調查跟進，重申，絕不容忍任何人為達任何目的而訴諸暴力。