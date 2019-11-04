【七區集會】由闖商場至入屋苑　鑽石山警民衝突始末

有網民號召今日（3日）於七區集會，黃大仙亦是其中一個集合點，惟警方自中午起已在該區嚴密佈防，有人傍晚呼籲轉往鑽石山荷里活廣場集合。 至晚上近7時，有防暴警闖入荷里活商場範圍內，截查兩名年輕人但未有拘捕，其後在商場內眾多人士指罵下離開。有附近街坊一直要求商場保安解釋為何讓警員入商場內，防暴警之後在商場附近截查及巡邏，並一度想進入龍蟠苑，更向屋苑內居民舉藍旗，終未有拘捕任何人下離開鑽石山。

有示威者在龍翔道設置路障堵路。（陳倩婷攝）

黃大仙廣場是今日七區集會的其中一個集合點，網民號召下午1時於黃大仙廣場集合，惟大批警員提早於中午已開始巡邏，除在黃大仙廟前有多輛警車外，亦有警車停泊在龍翔道及黃大仙紀律部隊宿舍外戒備。

下午4時許，有幾名黑衣人士曾在龍翔道西行、摩士公園游泳池對出設路障及焚燒垃圾桶，交通一度受阻，但數分鐘後有駛經車輛內的人下車搬開路障，警員及消防亦在5分鐘內趕至清走路障。

網民籲轉場 荷里活廣場突關閉

集會不成，至傍晚網上有人建議轉往一站之隔、鑽石山荷里活廣場集會，惟發出呼籲不久，隨即有防暴警員進入荷里活廣場一樓並截查兩名年輕男子，但未有拘捕便離開，期間不斷被市民指罵。

商場內的市民斥責警員做法離譜及不可理喻，因為商場內原本非常和平，沒有特別事發生。有市民及居住在商場上蓋的居民包圍詢問處，要求保安解釋容許警方進入商場的原因。

商場上蓋物業星河明居業主立案法團主席、鑽石山區議員譚香文到場跟進。她透露被截查的兩名男子均是住客，她要求商場立即關閉，以免防暴警員再擅自進入商場內，荷里活廣場至晚上近8時半宣布因緊急情況，需提早關門。

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警續在商場外圍再截查 一度進入屋苑範圍

防暴警員其後未有離去，一直在荷里活廣場外圍巡邏，並在龍蟠苑外截查市民，至晚上9時起氣氛轉為緊張，警方與圍觀的市民屢有口角。

晚上近9時半，3名防暴警一度踏入龍蟠苑，有持咪高鋒的警員即要求前排警員止步，警員其後離開屋苑範圍，有警員反駁居民的指罵稱，「私人地方唔係大哂，犯法都係要坐監」，但居民質疑警方未有指明的犯罪目標不能擅闖。

雙方的爭執持續，警方突稱在場叫囂的人士或構成「公眾地方行為不檢」，警告將會執法，更隨即舉藍旗，指在屋苑內及在龍蟠道上站立的人士涉非法集結，惟警員亦未有再執法，終再度在市民的指罵聲中登車離去。