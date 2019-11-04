【11.3集會】消息：危殆墮樓科大生或需切腦　未來三日最關鍵

反修例示威浪潮不斷，昨日（3日）深夜有示威者與警方於將軍澳尚德邨對峙，在警方發射催淚彈清場期間，一名周姓22歲科大男學生，被人發現在停車場內從3樓跌落2樓，即時陷入昏迷，地上有一灘血。 據悉，周同學送往伊利沙伯醫院後已接受一次手術，現時情況仍然危殆。 知情人士今午（4日）透露，周同學「好危殆，對外全無反應」，又指他有血塊壓腦，其中一邊腦部需做局部切除。據悉，周同學現需用呼吸機，「強心針程度都用得好高。」他今午再次出現腦出血情況，將再接受手術。另一位知情人士說，周同學腦部嚴重受創，未來三日最關鍵。

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知情人士透露，周同學現時「好危殆，情況好差」，需要用呼吸機維持呼吸，「強心針程度都用得好高。」周同學的昏迷指數不樂觀，對外界全無反應。據悉，周同學出現血塊壓腦，已經開腦取出血塊，而其中一邊腦需做局部切除。他續稱，周同學出現盆骨骨折，腦部以外的身體部位沒有嚴重出血，現階段最重要的是腦部不可再出血。據了解，周同學今午再次出現腦出血，需再接受手術，處理骨折及腦出血情況。

另一位知情人士透露，周同學的腦部嚴重受創，情況危險，未來三日最關鍵。但他補充，即使周同學能渡過危險期，後續情況仍然存在很多變數。