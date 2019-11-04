香港航空削6%航班　明年2月起停辦洛杉磯航班　運房局續監察

香港航空今日（4日）宣布，將削減現有航班約6%，當中包括由明年2月起停辦洛杉磯航班服務，並進一步削減及調整部份航點的班次，「以面對競爭激烈及市場運力過剩的情況。」 運輸及房屋局表示，得悉香港航空已公布整合其航班服務，認為整合航班服務實屬合理和有必要，並期望這能有助改善香港航空的營運情況，會繼續密切監察香港航空的財政狀況，並會按情況考慮採取進一步的行動。

運房局表示，港航財政狀況仍未改善，情況令人關注。（資料圖片）

香港航空表示，一直面對充滿挑戰的經營環境，加上自6月起香港持續發生的示威活動，影響客運需求，進一步打擊公司業務及收入。

故港航宣布，將進一步整固網絡以對應目前的情況，當中包括由2020年2月8日起停辦洛杉磯航班服務。往返香港和洛杉磯的最後航班，將會是2020年2月6日由香港出發的HX068及同日由洛杉磯出發的HX069 (當地時間)。



受影響的乘客，可免費更改往來兩地的出發日期，適用日期為明年2月8日前。倘在明年2月8日或以後出發，並取消行程將獲全額退款；免費改簽港航營運的其他航點(或須繳付票價及稅項差額)或免費轉乘其他合作夥伴航空公司（須視乎機位情況而定）。

港航表示，一直面對充滿挑戰的經營環境，加上6月起香港持續發生的示威活動，影響客運需求，進一步打擊公司業務及收入。（資料圖片）

削班涉溫哥華、沖繩、札幌、東京等航點

另外，港航亦會進一步調整其網絡中部份航點的班次，包括來往溫哥華、大阪、沖繩、札幌、東京、首爾、海口、杭州、南京和曼谷的航班班次，以應對不斷變化的市場需求，涉削減現有營運規模約6%。倘乘客持有已確認預訂的所有香港航空（HX）來往以上航點的乘客，可豁免重新預訂、重新發票，取消或退款之費用。有關詳情，可瀏覽網站；持有團體機票的乘客，則要聯絡所屬的旅行社。

港航為乘客帶來不便深表歉意，將密切監察情況，並適當地調整業務計劃，確保能持續營運及長遠發展。

運房局發言人表示，得悉香港航空已公布整合其航班服務。加上，考慮到香港航空目前的財政狀況，認為整合航班服務實屬合理和有必要，並期望此舉能有助改善香港航空的營運情況。

政府同時要求，香港航空必須作出合適安排以照顧乘客與員工利益，且當局會繼續密切監察香港航空的財政狀況，並會按情況考慮採取進一步的行動。

另外，民航處亦會繼續密切監察香港航空的航班運作及航空安全，以確保香港航空繼續在完全符合相關民航法例及法規的要求下營運。