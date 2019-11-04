【11.2集會】3名區議員候選人維園集會被捕　被控非法集結等提堂

百多名民主派區議會候選人前天（2日）在維園舉行選舉聚會，其後演變成警民衝突，期間拘捕三名區選候選人，包括文念志、陳振哲及鄭仲恒等三人，被控參與非法集結及阻差辦公罪，今（4日）於東區裁判法院提堂。除陳振哲仍留醫，押至11月7日再訊；另兩人准以3000元及1000元現金保釋，期間不得離港，案件押至12月16日再訊，以候警方進一步調查。

大埔區候選人陳振哲在維園內被噴胡椒噴霧，他及其餘最少兩位候選人被警方拘捕。陳振哲同區對手為陳灶良。（余俊亮攝）

+ 10 + 9 + 8

三名被告；文念志（29歲，區議員助理）、陳振哲（47歲，祿福禮儀學院院長）及鄭仲恒（30歲，無業），被控一項參與非法集結，及阻撓在正當執行職務的警務人員罪。

控罪指，三人於今年11月2日，在銅鑼灣維多利亞公園8號閘門外參與非法集結，及在上述地方阻撓正當執行職務的警務人員，即高級督察（編號18506）及其隊員。

鄭上庭手紮繃帶

陳振哲仍然留醫，其案押後至11月7日再訊，期間還押警方看管。鄭仲恒上庭時，其手紮有繃帶。鄭的代表律師庭上投訴，案發當日鄭被無理拘捕，以及今早打電話給警方，他們稱案件未有更新，但下午收到檢控官電話，稱案件下午提堂，指警方有誤導之嫌。

控方要求被告禁足維園被拒

控方申請禁足令，禁止被告進入維園，辯方則指案情及控罪均指事件發生在維園外，不明為何要禁足維園。裁判官錢禮亦質疑控方沒有理據，控方語塞數秒後撤銷禁足令。

錢官批准兩名被告分別以3000元及1000元現金保釋，期間不得離港及到警署報到。

案件編號：ESCC2467/2019