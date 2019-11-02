【11.2集會】維園至少3名民主派候選人被帶走　小組聚會計劃泡湯

百多名民主派區議會候選人今日（2日）下午在維園舉行，但開始不久即有警察到場，以催淚彈驅散，過程中有最少3名候選人被帶走。 過百名區議會候選人在維園舉行選舉聚會，原計劃每個候選人集會不多於50人出席「圍圈聚會」，以符合不必申請不反對通知書的要求。

警察從多方向進入維園驅趕在場人士，並與在場人士爆發衝突，右為區議會林村谷候選人「機場阿叔」陳振哲。（余俊亮攝）

集會不久警即多方射催淚彈 並入維園驅散

警方在下午集會開始不久，即在維園附近的告士打道和高士威道呼籲聚集人士散開，不久即發射催淚彈。隨後警方在外面向維園內發射一輪催淚彈，並從多個入口衝進去驅散。

維園內的區議會候選人持有旗幟等物品緩慢離開，被警方驅趕，雙方出現爭執，警方帶走多人。候選人之中最少3人被帶走，包括曾被朱經緯警棍襲擊的沙田鞍泰區鄭仲恒、大埔林村谷「機場阿叔」陳振哲，以及大埔頌汀區文念志。

鄭仲恒被帶走時一度甩了一隻鞋，要在警方包圍下坐在一旁重新穿上。

公安條例集會不超過50人不用申請

根據《公安條例》第245章，如公眾集會人數不超過50人，私人處所舉行的集會不超過500人，以及公眾遊行不超過30人，均毋須申請集會及遊行通知書。

如超過上述人數，則要在集會遊行最少7天之前以書面方式通知警務處處長。

而區議會選舉將於11月24日舉行，亦受上述《公安條例》規管，如不超過50人則不必申請。

大埔林村谷候選人有陳振哲、陳灶良；大埔頌汀區候選人有文念志、譚榮勳；沙田鞍泰區候選人有鄭仲恒、招文亮、湯子霈。