【社工涉性侵智障女】事主稱怕遭殺害不敢反抗　被姦後下體出血

特殊學校社工涉在校內校外多番性侵患有自閉症的輕度智障女生，案件今午（4日）續審。庭上播放事主的錄影證供，她指被告某日帶她往大廈的天台板間房強姦，期間換了4、5個安全套。她因怕被殺害而沒有抗拒，洗澡時下體出血，意會到「破咗處女膜」。被告另一次犯案時，更從長沙灣跟蹤她至荃灣，又箍住其頸項，阻止她離開。

被告翟光輝合共被控19項涉及性侵的罪名，案件在高等法院審訊。(資料圖片)

被告曾要求刪約會訊息

被告翟光輝，57歲，被控19項罪名，包括非禮、強姦、企圖強姦，企圖在未經同意下作出肛交，及與精神上無行為能力的人非法性交及肛交等。事主X案發時15至16歲。

庭上播出X的證供，她指2018年2月，被告要求她刪除手機中有關約會WhatsApp訊息，之後更搶走其手機。同年4月，被告與她在葵芳午膳後，拉她前往葵涌某大廈，並推她入天台的狹窄單位。X雖想過逃走，曾望向門口，但因「驚佢殺咗我」，故沒有實行。

事主稱痛到出唔到聲

被告從櫃內取出事先買好的安全套，塗上潤滑劑，三度插入X的陰道。X形容當時「痛到出唔到聲」，並透露被告曾換過4、5次安全套，並說：「如果唔換會穿。」事主稱被告在最後一次有射精。X在該單位洗澡時，感到下體疼痛，見到陰道出血，意識到「破咗處女膜」。X指，因被告曾經掐她的頸，她害怕被告會殺掉她，故沒有掙扎。此外，他曾起身走去門口，又曾伸手阻她離開。

曾在多處遭擁吻及隔衣撫摸

翌月，被告再次相約事主用膳，X母致電叫X幫忙往荃灣取東西，惟被告掐她的頸，又拉她的背包，令她難以逃走。X續道，被告一直從長沙灣廣場跟蹤至荃灣，又守在大廈等她取完東西。他其後再於公園及港鐵站月台擁吻及隔衣撫摸X，X三次說不，他均沒理會。

控罪指，被告於2017年7月29日至2018年6月9日11次非禮女童X，案發地點包括事主就讀的學校、荃灣公園、荃灣西港鐵站、屯門黃金海岸、屯門某屋苑停車場和大欖郊野公園。被告於上述時段，亦曾於校內及葵涌某大廈天台強姦、企圖強姦、企圖肛交等。

聆訊明續。

案件編號：HCCC109/2019