已婚社工涉性侵智障女　在公眾地方如西鐵站非禮　社工房內犯強姦

特殊學校已婚男社工，涉一年內在校內及不同公眾地方如西鐵站、郊野公園等，非禮一名患有自閉症的輕度智障女生，並涉在學校社工房內強姦事主，又疑曾嘗試與事主肛交。後來有家長提醒女生的家人，指女生似乎得到「特別關顧」，家人查看女生手機揭發事件。涉案社工否認指控，案件今（4日）於高等法院開審，控方開案時透露，被告先以約事主吃午飯及下午茶，後來藉機摸她手臂大腿等，後來更帶她到大廈天台及公眾地方性侵。

被告翟光輝合共被控19項涉及性侵的罪名，案件在高等法院審訊。(資料圖片)

被告翟光輝，57歲，被控11項非禮、1項強姦、2項企圖強姦及1項企圖在未經同意下作出肛交。他另被控4項交替控罪，包括1項與精神上無行為能力的人非法性交、1項企圖與精神上無行為能力的人作出肛交、2項企圖與精神上無行為能力的人非法性交。

控罪指，被告於2017年7月29日至2018年6月9日期間，11次非禮女事主X，案發地點包括在事主所讀書的特殊學校、荃灣公園、荃灣西港鐵站、屯門黃金海岸、屯門某屋苑停車場和大欖郊野公園；被告另亦涉在上述時段，於葵涌某大廈天台及特殊學校強姦、企圖強姦、企圖與X肛交。女事主在案發時15至16歲。

被告職責只限輔導男生

控方開案陳詞指，患有自閉症的X被診斷出有輕度智障，涉案時段於特殊學校就讀中五。首次被侵犯時未滿16歲。被告自1994年受聘該校，職責包括輔導學生，但對象只限男學生。

家長提醒事主獲特別關顧

2018年中，其他家長提醒X的母親，指被告特別關顧X，其長女之後查看X手機中的WhatsApp訊息，發現被告傳來的短訊內容不符師生關係。她向校長投訴，並在報案前錄下短訊對話及拍下X的日記。

高爾夫球練習被摸手臂大腿

X向警方表示，被告自2017年開始，會趁機在課外活動侵犯她，又會約她吃飯或下午茶，伺機下手。2017年，X出席暑期高爾夫球練習，被告摸她手臂及大腿，即使X出聲以示不滿，被告亦無理會。被告後來變本加厲，年尾時帶她到學校天台，伸手入內褲摸私處，又捉她的手摸自己的下體。被告勃起並射精。

帶單位天台嘗試肛交不成功

2018年3月，被告在校內社工房非禮X的腰臂及背部，又稱想摸她下體。翌月，他將X帶到其同事位於葵涌的天台單位，推她入房後上下其手兼指插，又吸啜其乳頭。他套上安全套後，強行分開X雙腿，插入陰道並射精。此外，被告一度嘗試肛交但不成功。X沒有同意其所為，但擔心人身安全而未有反抗。

曾在校內社工房企圖強姦

被告其後不同日子在不同地點犯案，除了在荃灣西鐵站及荃灣公園非禮外，又駕車帶她去大欖郊野公園，在車內大肆非禮。被告更曾企圖於校內社工房強姦X。

X在上述事件均沒有同意被告的舉動。她表示，被告曾向她送現金及禮物，總值8000元。她拒絕接收現金，惟被告堅持要給錢。

案件編號：HCCC109/2019